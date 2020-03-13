Пробила голову 7-летней девочке огромная сосулька в Иркутской области

Сосульки часто представляют смертельную угрозу

Следственным отделом по Октябрьскому району г. Иркутск СУ СК РФ по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности тяжкий вред здоровью).

По версии следствия, 9 марта на девочку упала сосулька с крыши здания, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 265. В результате 7-летняя девочка была доставлена в больницу, где врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, линейный перелом теменной и затылочной кости справа. Сейчас ребенок проходит стационарное лечение.

Следователями СК России установлено, что здание принадлежит коммерческому предприятию.

В настоящее время устанавливаются лица, ответственные за обслуживание здания. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: Следственный комитет по Иркутской области