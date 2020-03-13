Заражены коронавирусом 34 человека на территории России. За сутки выявлено 6 новых случаев

Коронавирус начал стремительно распространяться по миру

По состоянию на 13 марта общее число заболевших коронавирусом в мире составляет 132 756 человек — прирост за сутки 6731 случай; 5,3%. В 111 странах мира вне Китая зарегистрировано 51 753 случая (за последние сутки прирост 6708 случаев, 14,9 . За последние сутки впервые случаи зарегистрированы в Гайане (1; из США), на Кубе (3; из Италии), передает Роспотребнадзор. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», накануне инфицированных впервые выявили в Гондурасе (по одному завозному случаю из Италии и Швейцарии), в Кот-д’Ивуаре (завозной случай из Италии).

По информации Государственной Комиссии здравоохранения Китайской Народной Республики (КНР) по состоянию на утро 13 марта зарегистрировано 81 003 случая заболевания. За сутки прирост составил 23 случая (0,03 .

Организовано медицинское наблюдение за прибывающими из Ирана, Китая и Южной Кореи, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России находилось 45 962 человека, по состоянию на 12.03.2020 под контролем остаются 13 203 человека.

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской Федерации предусмотрено 394 обсерватора на 24 722 мест, из них развернуто 125 обсерваторов на 8516 мест, где размещено 86 граждан КНР.

Все лица с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из неблагополучных стран, изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию.

За последние сутки в России зарегистрировано 6 случаев новой коронавирусной инфекции, из них 4 – в Москве, 1 – в Калининграде, 1 – в Краснодарском крае.

По данным эпидемиологического расследования установлено, что все граждане посещали Итальянскую Республику в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали на территории Российской Федерации. Контактные находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.

Нарастающим итогом в Российской Федерации зарегистрировано 34 случая новой коронавирусной инфекции, из них 31 у граждан России, вернувшихся из-за рубежа, 2 – у граждан КНР, 1 – у гражданина Италии.

Выписаны по выздоровлению 2 граждан КНР, 1 гражданин России. Также выписаны граждане России, эвакуированные из Японии с лайнера Diamond Princess.

Федеральным органам исполнительной власти рекомендовано отменить загранкомандировки, за исключением загранкомандировок, носящих неотложный характер и (или) организованных во исполнение поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации и (или) в целях обеспечения безопасности страны, а также рекомендовать сотрудникам воздержаться от всех поездок в страны с неблагоприятной обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, если они не вызваны крайней необходимостью.

Роспотребнадзором в целях организации и проведения противоэпидемических мер суммарно издано более 200 нормативных, методических и рекомендательных документов.

В том числе, в настоящее время обращается особое внимание на проведение дезинфекционных мер в транспортных узлах и на транспортных средствах, специальных режимов по обработке помещений, столовой посуды и инвентаря во всех предприятиях общественного питания, о чем подготовлены и направлены соответствующие рекомендации в адрес Минтранса России и в адрес органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.