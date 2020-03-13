Каждые 7 лет меняется жизненный цикл человека. Узнай, какой этап ты проживаешь сейчас!

В 70 лет все должны быть готовы. Если жизнь следовала естественному образцу, то перед смертью, всего за девять месяцев до этого, люди осознают, что она приближается. Как плоду потребовалось девять месяцев, чтобы увидеть свет, так и люди за девять месяцев до этого осознают смерть.

Десятый цикл – заключительный

Каждые семь лет все клетки нашего тела обновляются. Линия жизни начинается с рождения и заканчивается со смертью. Через 70 лет круг замыкается. Этот круг разделен на 10 частей.

Первый цикл 0-7 лет

В течение первых 7 лет ребенок сосредоточен на самом себе, как будто это центр мира. Вся семья вертится вокруг, готовая удовлетворить любое его желание. Если ребенок чего-то не получает, то он закатывает истерику. В первые семь лет жизни ребенок становится совершенным эгоистом. Ему больше ничего не нужно: он чувствует себя завершенным.

Второй цикл 7-14 лет

Через 7 лет происходит изменение: ребенок больше не концентрируется на себе и движется навстречу другим, ставя перед собой множество вопросов. Он все больше становится философом, исследователем-скептиком, который хочет проникнуть в вещи. Он уничтожает игрушку, потому что хочет увидеть, как она работает; убивает бабочку, чтобы увидеть, как она сделана внутри. Его интерес направлен на других, но только на тех, кто принадлежит к тому же полу.

Третий цикл 14-21 год

После 14 лет открывается новая дверь: интерес к противоположному полу. Это период гетеросексуальности. Сексуальность зрелая, мальчик/девочка начинает думать о сексе, и в их снах преобладают сексуальные фантазии. Там начинается ухаживание, совершающее свой выход в мир.

Четвертый цикл 21-28 лет



С 21-го года, если все сложилось нормально, молодой человек начинает интересоваться более амбициозными целями и чуть меньше любовью. Хочет материальных благ, успеха. В нем проявляется честолюбие, как соревноваться и бороться, чтобы сделать карьеру. Все его существо привлечено властью, престижем и тем, как их получить.

Пятый цикл 28-35 лет

Примерно в 28 лет все понимают, что не могут получить все, что хотят. Многие желания невыполнимы, и человек сосредотачивается на возможности открыть другую дверь. В 28 лет заканчивается беззаботная жизнь. Считается, что нужно открыть счет в банке, забрать домой, оформить страховку, ну а некоторые думают о том, чтобы остепениться.

Шестой цикл 35-42 года

В 35 лет жизненная энергия достигает точки омега: половина круга жизни завершена. С этого момента начинается энергетический спад. Теперь люди заинтересованы не только в безопасности и удобстве, они становятся конформистами. То, что может дестабилизировать или нарушить жизнь, отвергается.

С этого момента они становятся частью обычного мира: начинают верить в традиции, в прошлое, в религию. Теперь правила их больше не пугают, порядок и дисциплина стали частью внутреннего мира.

Седьмой цикл 42-49 лет

С 42 лет начинаются физические и психические расстройства. Это самый опасный возраст, тот, который подрывает стабильность. Волосы седеют, начинают выпадать, кожа прогибается под действием силы притяжения. Около 42 лет люди начинают серьезно интересоваться религией. Они чувствуют потребность верить во что-то высшее.

Восьмой цикл 49-56 лет

В 49 лет начинается сексуальный упадок, а вместе с ним появляется и чувство вины. Общество оказывает большое давление, так как оно требует активной сексуальной роли, и мужчина начинает чувствовать себя виноватым или обвинять партнера.

Девятый цикл 56-63 лет

В 56 лет люди начинают терять интерес к окружающим, к формальностям и компании. Начинается постепенный процесс, ведущий к поиску истины. Возникает желание сосредоточиться на себе, особенно к 63 годам. Теперь они как дети и думают только о себе.

Люди входят во внутреннюю жизнь, как и в детстве, но обогащенные знаниями, зрелостью и способностью понимать. Это то время, когда начинается внутренняя подготовка к смерти. То есть не ждать смерти, а быть готовым умереть спокойно и безмятежно.

Десятый цикл – заключительный

В 70 лет все должны быть готовы. Если жизнь следовала естественному образцу, то перед смертью, всего за девять месяцев до этого, люди осознают, что она приближается. Как плоду потребовалось девять месяцев, чтобы увидеть свет, так и люди за девять месяцев до этого осознают смерть.

Источник: rsute.ru