Частые побочные симптомы оргазма назвали сексологи из Великобритании

Галлюцинации во время оргазма тоже не редкость, чаще всего девушкам кажется, что они летают, выходят из собственных тел или оказываются в мультяшном мире. Также нередко процесс сопровождался дежавю.

Пост-оргазмический синдром — это побочный эффект

Оргазм является кульминацией занятий сексом и их самым приятным отрезком, хотя и самым коротким. Однако у некоторых людей сразу после оргазма происходят не совсем обычные вещи, о которых рассказали сексологи из Великобритании.

Так, появление слез, чувства грусти, депрессии, беспокойства или возбуждения после секса являются симптомами состояния, называемого пост-коитальной дисфорией. Согласно мнению экспертов, это довольно частое явление, а наблюдается оно в стабильных отношениях. 46% из 230 опрошенных женщин в Австралии когда-то испытывали подобные симптомы.

Галлюцинации во время оргазма тоже не редкость, чаще всего девушкам кажется, что они летают, выходят из собственных тел или оказываются в мультяшном мире. Также нередко процесс сопровождался дежавю. Имеются и случаи, когда мужчина после секса неожиданно начал чихать, а продолжалась подобная зависимость затем почти десять лет. Эксперты полагают, что активизация одной части парасимпатической нервной системы во время оргазма может затронуть и другую ветвь, которая провоцирует чиханье.

Пост-оргазмический синдром — это побочный эффект, который может повлиять на мужчин после эякуляции. Исследователи описывают мужчин, которые сообщают о сильной усталости, перегреве и временном гриппоподобном состоянии после секса. Ученые объясняют, что организм может ошибочно идентифицировать белки в собственной сперме как вирусов, которые усиливают реакцию иммунной системы и заставляют человека чувствовать себя плохо. Среди прочих симптомов, проявляющих себя после оргазма, также судороги, боль без физической на то причины у женщин, а также головная боль.

Кроме того, согласно отчету 2013 года, 55-летняя женщина заявила, что когда она испытала вагинальный или клиторальный оргазм во время занятий сексом с мужем, она чувствовала те же ощущения в левой ноге. Исследователи полагают, что это может быть за счет частичной регенерации поврежденных нервных волокон в ноге.

Источник: rsute.ru