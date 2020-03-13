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Уволили за фото на фоне вскрытого трупа в морге начальника угрозыска и его коллегу

21:40 13.03.2020 Фото: РЕН ТВ
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Полицейских уволили за «совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел».

Уволили за фото на фоне вскрытого трупа в морге начальника угрозыска и его коллегу
Уволили за фото на фоне вскрытого трупа

Управление собственной безопасности ГУ МВД России по Москве выявило фотографии майора полиции Вячеслава Горнеева и его подчиненной, сделанные на фоне умерших людей. Полицейские устроили эту фотосессию в морге.

«Управлением собственной безопасности ГУ МВД России по г. Москве в ходе проверочных мероприятий была выявлена фотография начальника уголовного розыска отдела МВД России по району Щукино г. Москвы майора полиции Вячеслава Горнеева и его подчиненной — оперуполномоченного того же отдела лейтенанта полиции Татьяны Пулрышевой на фоне тел умерших людей. По имеющейся информации, фотосъемка проводилась в морге № 5 ГКБ № 67 г. Москвы», — сообщили в полиции.

По данному факту проведена служебная проверка, по результатам которой сотрудники были уволены за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

Кроме того, за упущения в кадровой работе привлечены к дисциплинарной ответственности ряд должностных лиц из руководящего состава УВД по Северо-Западному административному округу ГУ МВД России по Москве.

Источник: РЕН ТВ

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От редакции

Ужас?

Аноним, 13 марта 2020 18:18
Дураков хватает везде и не только в полиции...
Аноним, 13 марта 2020 18:28
Надо было Генерал-майора дать!
Новый мэр, 13 марта 2020 19:27
Достойные кадры прошедшие аттестацию

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