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Общество / Стиль жизни

4 секрета доведут вашу женщину до «супероргазма»

17:51 13.03.2020 Фото: pixabay.com
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Даже у самых сексуальных женщин бывают дни, когда слово «пенис» не вызывает ничего, кроме зевоты. Не секрет, что либидо зависит от менструального цикла. Иногда нам хочется секса, а иногда даже с Брэдом Питтом в постель не заманишь. Самые неинтересные для оргазма — первые семь суток с начала «критических дней».

4 секрета доведут вашу женщину до супероргазма
Каждая приличная девушка знает, что за «улетный» оргазм отвечает точка G
Сюжет: Любовь. Секс. Измены
4 секрета доведут вашу женщину до супероргазма

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Британские учёные пришли к выводу, что любая женщина может начать испытывать «супероргазм» в моменты полной релаксации и доверия к своему партнёру.

Всякая девушка мечтает кончать чаще, ярче и веселее. Правда, не всякому мужчине объяснишь, что пара минут усердных фрикций — еще не залог качественного интима! Но есть несколько секретов, с помощью которых обычная разрядка превращается в самый настоящий супероргазм, воспетый в эротических романах и польской порнографии!

Считаем дни

Даже у самых сексуальных женщин бывают дни, когда слово «пенис» не вызывает ничего, кроме зевоты. Все дело, конечно же, в гормонах. Не секрет, что либидо зависит от менструального цикла. Иногда нам хочется секса, а иногда даже с Брэдом Питтом в постель не заманишь. Самые неинтересные для оргазма — первые семь суток с начала «критических дней». В эти дни в организме вырабатываются гормоны простагландины, из-за которых либидо оказывается на нуле. А вот время непосредственно после критических дней как раз подходят для переживания самого волнующего оргазма в вашей жизни. С 7 по 14 день цикла (перед овуляцией) организм так и наполняют гормоны, возрастает возбудимость, чувствительность эрогенных зон: сосков, клитора. Так тело готовится к овуляции — выходу яйцеклетки, готовой к оплодотворению. Неудивительно, что непосредственно в день овуляции можно получить самые «улетные» ощущения от секса, чем когда-либо. По 20-й день цикла в организме все еще высок уровень тестостерона — гормона, который отвечает за сексуальную возбудимость. Именно в эти дни женщина способна не только на сильные, но и — ура! — на множественные оргазмы. Дамы, не упускаем свой шанс! А вот в последующую неделю до начала «критических дней» возбудимость и потребность в интиме постепенно пропадают.

Ешь и кончай
Все знают о возбуждающих свойствах некоторых продуктов. Но фокус в том, чтобы «оргазмическая» диета была сбалансированной. Если каких-то веществ не хватает, о полноценном удовольствии можно забыть. Вот, например, «быстрые» углеводы вроде сладостей, фруктов и мучного — настоящие враги секса, ведь из-за них страдают половые гормоны! Оргазм с таким питанием будет явно «средненьким». А вот съесть какое-нибудь лакомство с шоколадом перед самым интимом — дело полезное. Шоколад повышает уровень допамина — вещества, ответственного за возбуждение и удовольствие. 40 процентов привычного рациона должны составлять «сложные» углеводы — крупы, бобовые, картофель, овощи. Еще 30 процентов питания должны приходиться на белки. Если есть достаточное количество птицы, яиц и морепродуктов, уровень тестостерона, отвечающего за желание, будет таким, как надо. Еще 10 процентов должны приходиться на мононенасыщенные жиры, которые содержатся в оливковом масле и орехах, и оставшиеся проценты — на животные жиры.

Счастливые часов не наблюдают
Если вы думаете, что самые лучшие оргазмы случаются тихими семейными вечерами, то спешим обрадовать: идеальное время получить удовольствие — период с 8 до 10 утра, рассказывает sexyweek. Именно в это время у прекрасного пола «зашкаливают» гормоны радости эндорфины, а из-за того, что дама еще не совсем проснулась, чувствует она себя гораздо более раскованной и расслабленной. Еще один период для получения незабываемого оргазма — с 14 до 16 часов. В это время половые гормоны зашкаливают, правда, обидно, что удовлетворить либидо зачастую можно разве что в офисе. К вечеру чувствительность самых интимных местечек падает, так что оргазм выходит не слишком уж «выразительным». Зато с часу до четырех ночи тело снова так и жаждет ласки: кровь во сне приливает к интимным частям тела, так что секс в ночи наверняка запомнится вам надолго.

Места знать надо!
Каждая приличная девушка знает, что за «улетный» оргазм отвечает точка G, но мало кто догадывается, что ее можно натренировать. Как и любая эрогенная зона, при правильных ласках точка G доставляет «владелице» все больше наслаждения раз от разу. Некоторые особо нетерпеливые мужчины во время секса начинают исследовать «точку удовольствия» еще до того, как дама толком возбудилась. В этом случае партнеру стоит надавать по шаловливым ручкам. Правильная тренировка точки G заключается в том, что ласкать ее лучше сразу после старого доброго клиторального оргазма. Дама к этому периоду уже успела немного «остыть», но не настолько, чтобы пропала чувствительность интимных мест. Приятнее всего массировать точку G в позиции полулежа на спине, широко раскинув ноги, со слегка согнутыми коленями. Нужно расслабить низ живота, ввести пальцы во влагалище и начать нежно поглаживать самое сокровенное при помощи двух пальцев. Подождите, пока не дойдете почти до разрядки и сделайте передышку. Потом снова продолжите, а затем снова остановитесь перед самым финалом. Таким образом можно сделать точку G более чувствительной, а если превратить эту тренировку в прелюдию, бурный секс гарантирован!

Источник: rsute.ru

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