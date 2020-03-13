Сжечь стулья и всем сидеть на корточках предложили американские ученые

В России же и Европе – на корточках в основном сидят либо дети, либо агрессивные парни в спортивных костюмах.

Сидеть на корточках принято не только в России

Американские ученые предложили всему миру сжечь все стулья в офисах и сесть на корточки. Вывод о том, что это гораздо полезнее для здоровья, сделали после долгих наблюдений.

Это танзанийские аборигены из племени Ханза. Они ведут примерно тот же образ жизни, что и наши предки десятки тысяч лет назад: собирают ягоды, охотятся, разводят огонь палочками… И проблемы офисных работников, связанные с недостатком двигательной активности им не знакомы. Американские ученые, как раз изучающие вопросы гиподинамии – то есть недостатка движения – снабдили дикарей фитнес-трекерами и удивились: оказалось, отдыхают они – даже больше, чем европейцы. Только сидят – не на стульях, а на корточках. Поэтому – такие здоровые.

«Я советую вам сидеть в этой позиции не как обязательное упражнение, не для фитнеса, а просто потому что вы созданы для этого. Это естественная позиция людей для отдыха», — заявил тренер по движениям, спортивный тренер, автор книги «Гибкое тело» Роджер Фремптон.

Если верить исследованию, то главное – не продолжительность активности, а правильная поза во время отдыха и работы. При сидении на корточках – ноги и спина, да и весь организм все время в тонусе — в общем, сплошные плюсы. В Индии, Китае и других азиатских странах такой вид релаксации до сих пор практикуют повсеместно.

«Это поза называется позой ворона или какасана на санскрите. Полезна она тем, что укрепляет позвоночник, укрепляет верх спины вытягивает низ спины, так как он у нас очень часто зажат. Улучшает пищеварение, раскрывает тазобедренные суставы и вытягивает голеностоп», — говорит преподаватель по йоге Юлия Дмитриева.

В России же и Европе – на корточках в основном сидят либо дети, либо агрессивные парни в спортивных костюмах. Это потому, что много веков назад такую позу – объявили неприличной.

«Где-то примерно начиная примерно с древних греков было принято в Европе, что сидение на корточках должно быть табуировано и в общем то это относится к таким скажем так мало интеллигентной публике незнатной и считалось, что в Европе надо сидеть на каких-то приспособлениях», — рассказала историк-социолог Наталья Чернышева.

Но если это настолько благоприятно влияет на здоровье – может стоит пересмотреть этические нормы. Представьте, как колоритно выглядели бы важные совещания на работе и заседания чиновников. Но для начала — что будет, если отменить, например, — офисные стулья?

Проведем редакционный эксперимент. Если работать на корточках так полезно, то этот сюжет мы смонтируем – без стульев. И посмотрим, как отреагирует наш организм. Так что Вась, двигай подальше свое роскошное кресло, и не стесняйся, присаживайся!

Первые несколько минут работать не то чтобы комфортно, но приемлемо. Дальше – ноги начинают затекать. Те, кто по долгу профессии проводят в такой позе целые часы – подтверждают: привыкнуть к этому — невозможно.

«Элементарно 3-4 минуты сидя на корточках, с упором, с полировочной машиной, уже приводит к дискомфорту. То есть встаешь и понимаешь, что-то уже болит. Даже не зависимо, 17-20 тебе лет или 40, это естественно будет дискомфортно и неудобно», — говорит автомеханик, полировщик Александр Цой.

Может все дело в том, что за тысячелетия эволюции мы – в отличие от танзанийских аборигенов – от этого просто отвыкли.

На самом деле, на корточках организм не отдыхает совсем: мышцы находятся в натянутом состоянии, то есть не расслабляются, пережимаются сосуды, колоссальное напряжение испытывают стопа ,голень и даже шея.

«Один из самых крупных лимфоузлов находится под коленной чашечкой – пережат. Вся кровеносная система, за счет того, что вы сдавили мышцы, она передавлена. Как шланг поливной, если вы на него наступили, внутри вода не потечет. Здесь тоже самое произошло только что», — отметил массажист, специалист по позвоночнику Илья Третьяков.

Выходит, что сидение на корточках – это, может, и эффективная профилактика малоподвижного образа жизни, но вреда здоровью она наносит явно больше, чем пользы. Проверено на собственном опыте: в ногах правды нет. Особенно, если они согнуты в таком – уже много веков как — неестественном для нас – положении.

Источник: РЕН ТВ