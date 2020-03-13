Моем руки правильно для защиты от коронавируса

На официальном сайте CDC представлен исчерпывающий объем информации о том, как защитить себя от бушующей эпидемии. Список одобренных средств для уборки и дезинфекции включает в себя такие бренды, как Purell, Clorox и Lysol.

Мытье рук очень важно, потому что мы постоянно касаемся вещей, потенциально распространяя патогенные микроорганизмы

По мере того, как новости о распространении коронавируса продолжают появляться в СМИ, предлагаем вам задуматься о том, что вы можете сделать для защиты себя и своих близких.

COVID-19 — это новый коронавирус, появившийся в Китае и постепенно распространившийся по всему миру. Ученые установили, что изначально он передался человеку от животного, а теперь распространяется от человека к человеку, как респираторное заболевание, сопровождающееся лихорадкой, кашлем и одышкой.

Специалисты делятся простыми рекомендациями (прикрытие рта во время чихания или кашля, частое мытье рук и поддержание чистоты в доме), которые помогут сохранить ваше здоровье и снизить риск заражения. Давайте о них поговорим более детально.

Советы по безопасности

На официальном сайте CDC представлен исчерпывающий объем информации о том, как защитить себя от бушующей эпидемии. Список одобренных средств для уборки и дезинфекции включает в себя такие бренды, как Purell, Clorox и Lysol.

Вы также можете сделать средство для дезинфекции самостоятельно. В миске смешайте одну треть чашки геля алоэ вера с двумя третями чашки спирта. Можете добавить несколько капель эфирных масел для более приятного запаха.

На сайте также говорится следующее:

Чаще мойте руки. Тщательно мойте руки с мылом под проточной водой в течение 20 секунд. Используйте бумажные полотенца — не сушите горячим воздухом! В общественном туалете используйте бумажное полотенце, чтобы открыть дверь, когда уходите.

Тщательно мойте руки с мылом под проточной водой в течение 20 секунд. Используйте бумажные полотенца — не сушите горячим воздухом! В общественном туалете используйте бумажное полотенце, чтобы открыть дверь, когда уходите. Производите дома дезинфекцию. Домашние поверхности и часто используемые предметы следует вымыть мыльной водой, а затем — продезинфицировать дезинфицирующим раствором (можно использовать хлорку, разведенную в воде).

Домашние поверхности и часто используемые предметы следует вымыть мыльной водой, а затем — продезинфицировать дезинфицирующим раствором (можно использовать хлорку, разведенную в воде). Регулярно стирайте вещи. Если кто-то в вашем доме болеет, выстирайте его одежду и постельное белье с моющим средством в горячей воде, затем высушите горячим воздухом.

Если кто-то в вашем доме болеет, выстирайте его одежду и постельное белье с моющим средством в горячей воде, затем высушите горячим воздухом. Следите за тем, чтобы ваши дети соблюдали правила гигиены. В этот период особенно необходимо напоминать детям о важности поддержания личной гигиены и частого мытья рук.

Дезинфекция дома

Начните с дома: избавьтесь от микробов, бактерий и вирусов в вашем жилье. Процесс должен состоять из двух этапов: уборки и дезинфекции.

Уборка — это удаление грязи, пыли и мусора. Второй шаг — использование химического вещества для снижения уровня патогенных микроорганизмов на различных поверхностях. Вы удивитесь, но в этом случае чрезвычайно эффективна обычная хлорка, отбеливатель.

Google предлагает различные соотношения воды и хлорки, но большинство специалистов рекомендуют добавлять пять столовых ложек отбеливателя в 3,5 литра воды для дезинфекции таких поверхностей, как выключатели света, дверные ручки или другие предметы, с которыми вы часто контактируете.

Каждый раз, когда вы готовите еду на кухонном столе, начните с мытья ее мыльной водой, а затем продезинфицируйте.

Как правильно мыть руки?

Мытье рук очень важно, потому что мы постоянно касаемся вещей, потенциально распространяя патогенные микроорганизмы. Напоминаем, что на мытье рук должно уходить не менее 20 секунд, а также стоит отказаться от электрических сушек, используя вместо них бумажные полотенца.



как правильно мыть руки

Дезинфицирующие средства для рук могут дополнять мытье, но не должны заменять его.

И в завершение, рекомендуем вам по возможности воздержаться от посещения людных мест. Прежде чем куда-то выйти, задайте себе один простой вопрос: «Обязательно ли я должен/должна быть там?». Превентивные меры гораздо более эффективны и безопасны, чем попытки исправить случившееся или выздороветь от болезни.

Источник: hochu.ua