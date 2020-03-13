Перенесли конкурс «АвтоЛеди» на автодром ДОСААФ в Бердске

Конкурс «АвтоЛеди» поменял место дислокации

Мэрия Бердска перенесла место проведения конкуса «Автоледи», об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Ранее конкурс «АвтоЛеди» планировали провести на площади Горького. Новое место проведения — автодром ПОУ «Бердская АШ ДОСААФ России» по адресу улица Черемушная, 3. Мероприятие пройдет с 12 до 15 часов.

Конкурс проводится среди женщин в возрасте от 18 до 35 лет включительно, проживающих в Бердске, на их личных автомобилях с техосмотром и полисом ОСАГО. Участницы должны иметь водительское удостоверение на право управления транспортным средством категории «В», без ограничений в коробке передач.

Конкурс проводится в очной форме и состоит из комплекса заданий. Задания выполняются индивидуально каждым участником в личном зачете. Максимальное количество участников 15 человек. При получении более 15 заявок, приняты будут первые 15 заявок, поступившие организатору. Каждой участнице будет присвоен порядковый номер для очередности выполнения конкурсных заданий.

Конкурс состоит из нескольких этапов:

1. Визитная карточка участницы «Я – Леди!», в рамках торжественного открытия конкурса. Девушке необходимо представить себя и свою команду болельщиков. На этом этапе оценивается команда болельщиков (кричалки, художественное оформление в поддержку участницы). Активные команды поддержки принесут участницам конкурса дополнительные баллы: наличие плакатов – 3 балла; наличие единой атрибутики – 5 баллов; кричалки, речевки – 5 баллов.

2. Теоретическая часть. Соревнование на знание правил дорожного движения (ПДД) в виде текстовых вопросов на бумажном носителе и заключается в ответе на 20 вопросов по правилам ПДД. Контрольное время выполнения задания – 20 минут. Оценка: 20 правильных ответов – 10 баллов, 19 правильных ответов – 8 баллов, 18 правильных ответов – 6 баллов. За каждую минуту досрочного выполнения задания участнице начисляется 0,01 балл. В случае трех неправильных ответов или превышение установленного лимита времени участнице начисляется количество баллов – 0.

3. Фигурное вождение «Леди опытный водитель» включает практическое выполнение элементов вождения: «параллельная парковка задним ходом», «змейка», «въезд в бокс задним ходом», «разворот на участке ограниченных размеров «дворик» и остановка у знака «STOP». Каждое упражнение оценивается не выше 5 баллов. Пробный заезд участницами не допускается. Упражнения выполняются последовательно в порядке указанном в задании. В процессе подготовки к конкурсу с участницами проводится мастер-класс и подробный инструктаж по выполнению упражнений и критериями оценки. Пробный заезд в день конкурсного испытания не допускается.