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Миллион просмотров набрал клип группы Little Big для «Евровидения»

17:30 13.03.2020 Фото: стоп-кадр видео
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Премьера клипа на песню Uno состоялась 12 марта в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Миллион просмотров набрал клип группы Little Big для Евровидения
«Евровидение» пройдет в мае

Клип на песню Uno, с которой группа Little Big будет представлять Россию на международном конкурсе «Евровидение» в Нидерландах в мае, набрал на видеохостинге YouTube более 1 млн просмотров за 10 часов с момента публикации ролика.

Премьера клипа на песню Uno состоялась 12 марта в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. Песня исполняется на английском языке со счетом в припеве на испанском. На официальном видео в кадре — семь человек, включая четверых постоянных участников группы.

Группа Little Big, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге, играет в стилях панк, поп и рейв. Участники коллектива: вокалисты Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лиссов, диджей Сергей Макаров. Особую популярность Little Big принес хит Skibidi, который набрал 23 млн просмотров на Youtube всего за неделю, а к настоящему моменту видео посмотрело уже более 350 млн пользователей. Группа часто гастролирует в Европе.

65-й по счету конкурс «Евровидение» пройдет с 12 по 16 мая в концертном зале Ahoy. Логотипом смотра выбран круг из флагов 41 страны-участницы, расположенных в порядке первого участия в мероприятии, а девизом — «Откройся» (Open Up).

Согласно жеребьевке, Little Big примет участие в первой части первого полуфинала «Евровидения» 12 мая в Роттердаме.

Источник: ТАСС

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От редакции

Нравится клип?

Ольга, 13 марта 2020 17:53
Нет!
Господи боже, это ЧТО? Лучшее, что может показать Россия?
Аноним, 13 марта 2020 18:32
Они офигенские!
Аноним, 13 марта 2020 18:34
Крутяк, мегаталантливая группа, хотя могли бы и лучше!

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