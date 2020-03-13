Сообщать о продаже наркотиков просит полиция жителей Бердска

Акция пройдет с 16 по 27 марта.



Требования к возбуждению уголовных дел о сбыте наркотиков могут ужесточить

С 16 по 27 марта в городе Бердске проводится первый этап Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»

Отдел МВД России по городу Бердску призывает жителей и гостей города Бердска сообщать о ставших им известных фактах в сфере незаконного оборота наркотиков.

Призываем всех, кто осознает гибельную опасность наркомании, проявить бдительность и принять активное участие в проведении акции – возможно, Вы спасете жизнь своих родных и близких. Любая информация будет проверена.

Ни одно обращение не останется без внимания!!!

Телефоны Отдела МВД России по городу Бердску:

2-20-65, 3-00-23, 8-953-774-12-47

Конфиденциальность гарантируется.

Источник: Отдел МВД по городу Бердску