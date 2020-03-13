Не дожил до 40: Сложил голову под Смоленском разведчик из Бердска

Директор хлебокомбината Андрей Волков ушел добровольцем на фронт. Жена получила извещение, что он пропал без вести, и долгие годы ждала, что муж вернется.

Андрею Волкову пришлось повоевать всего несколько месяцев

Недолго пришлось воевать фронтовику Андрею Волкову из Бердска. Разведчик-кавалерист пропал без вести в апреле 1942 года по Смоленском. Было ему 39 лет.

Андрей Поликарпович прожил непростую, но очень яркую жизнь. В своей автобиографии, составленной еще до войны, он пишет, что родился он в деревне Искитим Искитимского района в 1902 году. Отец кустарь-одиночка, столяр, умер, когда Андрею было 8 лет. С этого времени мама мальчика пошла в батраки и работала поденно на местных кулаков. Рядом с ней трудился и Андрей.

В 1924 году Андрея Поликарповича призвали в Красную армию. Прослужил год и вернулся домой. В 1928 был избран председателем сельсовета в Искитимском районе. В 1934 окончил первые курсы председателей сельсоветов. Избирался депутатом новосибирского горсовета 10 созыва. С 1938 года член ВКП (б).

В 1939 году вместе с женой Анной и Иосифовной и 10-летним сыном Федором Андрей Поликарпович переехал в Бердск, где стал директором бердского хлебокомбината. По воспоминаниям снохи фронтовика Тамары Ивановны, Андрей Волков ушел на фронт добровольцем 18 сентября 1941 года.

Супруга Анна Иосифовна получила от мужа три письма. В последнем он писал: «Здравствуй Нюра и сынок Федя. Первым долгом сообщаю о том, что я нахожусь на фронтовой полосе западного фронта. Приходится принимать участие в боях с немецкими оккупантами, которых мы гоним самым нещадным образом. Немцы беспорядочно бегут, отступают. В данное время я нахожусь в Смоленской области, в 200 км от Москвы. Продвигаемся дальше к Западной Украине и Белоруссии». В письме Андрей Поликарпович наказывает жене, чтобы она следила за сыном. Чтобы он хорошо учился и не пропускал уроки. Письмо датировано 12 января 1942 года.

По воспоминаниям сына фронтовика Федора, он очень любил отца. Он часто брал его на охоту и рыбалку. Мальчишка бывал у него в конторе в старом Бердске. Когда Андрей Поликарпович ушел на фронт, сын долго лил слезы. Федор Андреевич хорошо запомнил, как к ним пришла женщина из поселка Чемы и рассказала, что получила письмо с фронта от мужа, в котором тот просит сообщить семье Волковых, что Андрей Поликарпович погиб.

Позже Волковы делали запросы в военкомат и Центральный архив, но сложная обстановка на фронтах не позволяла точно установить судьбу некоторых военнослужащих, поэтому они были учтены как пропавшие без вести.

Анна Иосифовна ждала и надеялась, что супруг жив. Но все было напрасно. Жена фронтовика потратила много сил, чтобы вырастить и выучить сына Федора.

Федор Андреевич окончил сельхозтехникум. Потом отслужил в армии. Завел семью. Но никогда не оставлял свою мать. Анна Иосифовна прожила 100 лет. Федор Андреевич прожил достойную жизнь. Он скончался на 90 году жизни в 2019 году.