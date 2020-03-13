Отменить голосование по поправкам в Конституцию из-за пандемии коронавируса предлагает политолог из Новосибирска

Яков Савченко полагает, что коронавирус станет для России национальным бедствием

Вечером 11 марта глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус объявил о пандемии (необычайно сильной эпидемии) коронавируса COVID-19. Но предупредил, что слово «пандемия» следует использовать осторожно, чтобы не посеять панику и страх по поводу того, что «борьба проиграна». С экрана телевизора, между тем, всевозможные эксперты успокаивают народ: дескать, ничего страшного, в Китае эпидемия уже пошла на убыль.

Вместе с тем коронавирус стремительно распространяется по миру. Например, за последние сутки впервые случаи заражения зарегистрированы в Гайане (1; из США) и на Кубе (3; из Италии), сообщил Роспотребнадзор 13 марта. Накануне, первых зараженных выявили в Гондурасе (по одному завозному случаю из Италии и Швейцарии) и в Кот-д’Ивуаре (завозной случай из Италии), сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Прогноз по коронавирусу превзошел ожидания

Новосибирский политолог Яков Савченко полагает, что ситуация с коронавирусом гораздо хуже, чем можно было предположить в начале 2020 года.

— К сожалению, я вижу, что мои прогнозы, сделанные в начале февраля, не просто сбываются, а сбываются с пугающей быстротой и даже в больших объемах, чем я предполагал. Я думаю, что сейчас мы находимся на пороге чрезвычайных событий, в каком-то смысле беспрецедентных, если учесть, что никто из нас на своем веку ни с чем подобным не сталкивался. Пожалуй, нечто подобное было в начале прошлого века — грипп «испанка», — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Савченко, отметив, что новый вирус угрожает как всему миру, так и России и отдельным ее регионам. — Все, что происходит сейчас за границей, неминуемо коснется нас. Роспотребнадзор уже призвал граждан носить маски и не использовать общественный транспорт, по крайней мере в часы пик. Это говорит о том, что власти известны такие данные, которые не укладываются в рамки той ситуации, в которых власти это хотелось бы удержать.

-В России не рассчитали масштабы эпидемии, степень катастрофы?

— Думаю, что основная причина, по которой была принята неверная оценка, неправильная тональность в освещении этой проблемы — это готовящийся референдум 22 апреля (по поправкам в Конституцию — прим. ред.). В виду этого было бы уместно напомнить, что эпидемия в Ухане началась после того, как не было услышано предупреждение врача и по решению мэра была проведена ярмарка, на которой эту инфекцию и разогнали по всей стране. Сравнение с референдумом, где должны принять участие, как ожидается, более 50 млн человек, ярмарка в Ухане с численностью 40 тыс. может показаться безобидным детским утренником. Почему? Потому что огромные массы людей вынуждены будут пройти через замкнутое пространство избирательных участков, где находятся члены избирательных комиссий, о которых ничего никому неизвестно, как ничего неизвестно и о здоровье голосующих. И можно себе представить масштабы возможных последствий в данной ситуации. Конечно, это все будет происходить неровно, во всех регионах по-разному, в зависимости от распространения вируса, будет большая доля случайности. Но политические и эпидемиологические последствия этого, степень катастрофы, не поддаются сейчас измерению и точному определению. Понятно, что мы имеем дело ни с чумой, ни с холерой, ни с сибирской язвой. Но местность, установленная для распространения вируса — от 1,5 до 4% в зависимости от страны — впечатляет. Особенно, если подумать и перевести эти цифры на своих знакомых и близких. Современное общество совершенно не готово платить такую цену за сомнительное в политическом смысле мероприятие.

-В этой связи нужно отменить или перенести голосование по поправкам в Конституцию?

— Я думаю, что в Кремле взвешивают ситуацию. Хотя пока принято решение проводить (голосование — прим. ред.) любой ценой. Не факт, что ситуация будет развиваться именно так, как сейчас хочется президенту. Я думаю, что возможно все. Мы должны понимать, что степень вероятности подобного существует — как отмены голосования, так и принятия решения о дистанционном, электронном голосовании. Правда, непонятно как организованном. Но мне сейчас даже не хочется обсуждать политические аспекты этого дела. Потому что, я думаю, и со стороны власти, которая продавливает эту сомнительную затею, и со стороны оппозиции, которая вполне закономерно ее критикует, выносить на поверхность прежде всего политический аспект этого вопроса — это очень несвоевременная, узколобая, безнадежно партийная позиция. Сейчас речь должна идти о грядущей национальной катастрофе.

-По примеру других стран?

— Именно так. Как определяют свою позицию правительства других стран. Вспомните заявление Джонсона (британский премьер признал, что 560 зараженных его соотечественником — верхушка айсберга — прим. Ред.) на эту тему, посмотрите заявление японского премьер-министра. Оно разительно отличается от той растерянности, которая была в рядах японского правительства вокруг лайнера Diamond Princess. Все рассматривают это как, не побоюсь этого слова, цивилизационный вызов, на который любая нация, любая страна должна отвечать сплоченно, когда нет места политическим разногласиям. Наиболее адекватные на текущий момент, впечатляющие и вызывающие уважение действия предпринимает Беньямин Нетаньяху. Он провел совещание с лидерами европейских государств и выдвинут ряд предложений, оказавшись на высоте ситуации. Что им предложено? В первую очередь, разработка компактного прибора для того, чтобы в домашних условиях можно было определить заражен человек или нет, чтобы разделить людей на инфицированных и здоровых. Во-вторых, предложено создание сети специализированных «чистых» аэропортов для возможного обмена товарами и приезжими, чтобы сохранить экономическую жизнь хотя бы на минимальном уровне. Естественно, научный обмен с целью скорейшей выработки противоядия. Выработка вакцины явно затруднена, поскольку коронавирус не формирует стойкого иммунитета, постоянно мутирует и не в сторону облегчения, а, наоборот, ухудшения ситуации, по крайней мере, в некоторых странах. И в этой связи просто поражает полная инертность местных властей, практически всех регионов, может быть, за исключением Москвы. Положение мэра столицы Собянина обязывает проявлять большую степень оперативного мышления и умения реагировать на обстановку.

-Вы считаете, что российские чиновники бездействуют?

— Такое впечатление, что весь бюрократический класс современного аппарата России полностью потерял инстинкт нее только самосохранения, но принятия каких-то решений более или менее связанных с реальностью. То есть, люди не в состоянии сделать вывод на основании той информации, которая имеется, которая поступает со всех сторон, буквально ломится в окно. И встречают эпидемию абсолютной апатией и бездействием, непониманием проблемы и, более того, участвуют в пропагандистской кампании, которая отрицает саму возможность развития в России сценария, как в других странах. Примерьте на этом фоне миланскую ситуацию к Новосибирску. Она совершенно потрясающая. О степени готовности мы можем судить по ряду локальных примеров. В медицинском институте Санкт-Петербурга объявлен карантин в одном общежитии. И даже в рамках одного общежития ни городские власти, ни институтские не в состоянии обеспечить студентов, закрытых в одном доме, ни едой, ни средствами сангигиены, ни организовать уборку помещений. Из этого можно сделать вывод об организационном потенциале, о степени готовности и разрекламировать его на всю страну.

-Что упускают, на что не обращают внимания в России?

— Ясно, что мишенью для вируса будут в первую очередь пожилые люди — это уже доказанный факт. Каким образом будет действовать в рамках этого существующая патронажная служба, соцобеспечения, от которых зависит жизнь людей? Как будет происходить снабжение? Эти вопросы даже не обсуждаются, не стоят на повестке дня. Все заняты выборной кампанией — как вокруг Конституции, так и местными выборами. Все убаюканы этой идеей, что эпидемия коронавируса, это примерно то же самое, что и грипп. В этой связи очень уместно было бы прочитать отчет одного из итальянский врачей, который сейчас находится в эпицентре. Он носит совершенно драматический характер. Поэтому, я думаю, нам нужно сейчас использовать все меры. Вспомнить о том, что СМИ носят просветительский характер в первую очередь. И говорить об этом, давать рекомендации по индивидуальной защите, призывать власть смотреть, наконец, в лицо фактам и постараться мобилизовать все силы общества на борьбу с предстоящим испытанием.

справка

На утро 13 марта в мире общее число заболевших коронавирусом COVID-19 составляет 132 756 подтверждённых случая (прирост за сутки 6731 случай; 5,3%). В 111 странах мира вне Китая зарегистрировано 51 753 случая (за последние сутки прирост 6708 случаев, 14,9 . За последние сутки в России зарегистрировано 6 случаев новой коронавирусной инфекции, из них 4 – в Москве, 1 – в Калининграде, 1 – в Краснодарском крае. По данным эпидемиологического расследования установлено, что все граждане посещали Италию в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Нарастающим итогом в РФ зарегистрировано 34 случая новой коронавирусной инфекции, из них 31 у граждан России, вернувшихся из-за рубежа, 2 – у граждан КНР, 1 – у гражданина Италии.

Пандемия — необычайно сильная эпидемия, характеризующаяся распространением инфекционного заболевания на всей территории страны, сопредельных государств, а иногда и многих стран мира. Обычно под пандемией подразумевают болезнь, принявшую массовый, повальный характер, поражающую значительную часть всего населения. Последней пандемией в терминологии ВОЗ стала вспышка вируса H1N1 («свиного гриппа») в 2009 году.

Вопросов больше, чем ответов

В начале февраля Яков Савченко высказался о том, что власть Новосибирской области не вполне готова к возможной эпидемии смертельного вируса, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Он пристутсвовал на внеплановом заседании заксобрания, где глава регионального минздрава Константин Хальзов не смог ответить на все вопросы депутатов.

— Есть ли в Новосибирской области план относительной эпидемии, которая сейчас происходит в Китае? В области нет внятной информации со стороны правительства — какие в случае эпидемии будут задействованы силы и средства, какие будут приняты меры? Сколько тяжелобольных одновременно способны принять наши больницы? Сколько есть исправных аппаратов искусственной вентиляции легких в регионе? Каков алгоритм действий по выявлению и изоляции инфицированных? Какой план при десяти заболевших, при тысяче, при десяти тысячах?

Хальзов тогда заявил, что в случае эпидемии решения будут приниматься на государственном уровне, что Новосибирская область работает по спущенным из российского правительства документам и приказам. А по мнению политолога Якова Савченко, сейчас регионам необходимо выйти за рамки спускаемых из федерального центра приказов и инструкций. И оказать помощь правительству в разработке необходимых мер с учетом местных особенностей.

— Время инициативы и даже импровизации в разработке планов пришло. Когда придется прибегнуть к активным действиям, когда «это» случится, времени на размышление и организацию не будет, — уверен Савченко.

Он полагал, что возможность распространения в Новосибирской области смертельно опасного вируса очень высока:

— Но я абсолютно убежден, что, независимо от степени вероятности этого события (эпидемии — прим. ред.), а предпосылок к этому много, нам необходимо готовиться самым серьезным образом. И поэтому главная цель сейчас — выиграть время, чтобы составить определенный алгоритм действий. Он должен быть предельно четким и для того, чтобы локализовать угрозу, и для того, чтобы снизить темпы возможного заражения, и для того, чтобы все понимали: если делается не все необходимое, то, по крайне мере, все возможное.

Кроме того, Яков Савченко, делая прогнозы, давал конкретные рекомендации для борьбы с надвигающимся коронавирусом, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Заявление Путина о распространении заразы, сделанное им 29 января, по мнению политолога, многих отрезвило и заставило иначе посмотреть на грядущую эпидемию. А она уже пришла в Россию.