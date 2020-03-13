Путина защищает от коронавируса президентская медицина

Пресс-секретарь президента Песков призвал чувствующих недомогание журналистов не приходить в Кремль. Он добавил, что Путин не контактировал с отправленным на карантин после визита во Францию депутатом Сергеем Катасоновым.

Песков: для защиты Путина от коронавируса делается все необходимое

На фоне распространения коронавируса COVID-19 для безопасности президента России Владимира Путина делается все необходимое, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он добавил, что президент не контактировал с отправленным на карантин после визита во Францию депутатом Сергеем Катасоновым, передает Ъ.

«Президентская медицина — это отдельное измерение, постоянно во все периоды — и это не связано с какой-то эпидемиологической ситуацией. Поэтому все, что нужно для защиты президента от сезонных, иных заболеваний, все делается», — сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос о том, будут ли приниматься дополнительные меры для обеспечения безопасности президента после его выступления в Госдуме, где находился Катасонов.

Пресс-секретарь выразил уверенность, что президент не контактировал с парламентарием. «Вы все видели, что он был на трибуне, выступал с трибуны. Не думаю, что до Путина этот депутат выступал с этой трибуны», — сказал Песков. На вопрос, предполагается ли проверка президента на коронавирус, Дмитрий Песков заявил: «Я не располагаю такой информацией. Дело в том, что информация о состоянии здоровья президента — это не та информация, которая предназначена в деталях для широкой публикации». Он добавил, что коронавирус на график президента не повлиял.

Кроме того, пресс-секретарь призвал журналистов, чувствующих недомогание, «не приходить в Кремль». «Если у вас насморк, кашель, если вас знобит, если у вас нехорошее самочувствие, что абсолютно необязательно должно быть связано с коронавирусом, если вы просто как-то плохо себя чувствуете и не являетесь здоровым на 100% по вашим утренним ощущениям, пожалуйста, не приходите в Кремль, не принимайте участие в журналистской работе в Кремле», — сказал Песков.

В мире число заболевших коронавирусом превышает 130 тыс. человек, умерло 4,7 тыс. Коронавирус распространился более чем на 110 стран. В России зарегистрировано 37 случаев.