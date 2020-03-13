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Дрейфовали на плоту в открытом море сутки трое российских туристов во Вьетнаме

19:30 13.03.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Россиян спасли вьетнамские рыбаки. Туристы намеревались совершить прогулку на самодельном плоту к отдаленным островам. У их рафта вышел из строя двигатель.

Дрейфовали на плоту в открытом море сутки трое российских туристов во Вьетнаме
Во Вьетнаме спасены трое российских туристов, дрейфовавших на плоту

Вьетнамские рыбаки помогли спасти трех российских туристов, дрейфовавших на плоту в море, в акватории южной провинции Кьензянг. Об этом сообщил в пятницу новостной портал VnExpress, передает ТАСС.

Рыбаки обнаружили самодельный моторный плот, на котором находились двое мужчин и одна женщина, неподалеку от острова Хонче. Они информировали об этом спасательные службы, которые помогли россиянам добраться до берега и передали их управлению внешних связей провинции. 53-летний Сергей Борисов, 35-летний Николай Григорьев и 27-летняя Анна Косолапова, прибывшие во Вьетнам несколько дней назад в качестве туристов, сообщили, что намеревались совершить прогулку на самодельном плоту к отдаленным островам. У их рафта вышел из строя двигатель, почти сутки россияне провели в море.

Провинция Кьензянг, где находится островной курорт Фукуок, пользуется большой популярностью у российских туристов. В 2019 году на Фукуоке отдохнули порядка 180 тыс. россиян, а общее число туристов из РФ, посетивших Вьетнам в минувшем году, превысило 650 тыс. человек.

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