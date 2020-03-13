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Очагом глобального финансового кризиса назвали Италию. В стране работают только продуктовые магазины и аптеки

20:45 13.03.2020 Фото: Википедии
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Накануне премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о прекращении всей коммерческой деятельности в стране — закрытии ресторанов, баров, магазинов, театров. Остались лишь услуги общественного транспорта и ряд базовых вещей, включая работу банков, супермаркетов и аптек.

Очагом глобального финансового кризиса назвали Италию. В стране работают только продуктовые магазины и аптеки
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Коронавирус может стать причиной нового глобального финансового кризиса. Если такое произойдет его очагом станет банковский сектор Италии. Такое мнение выразил в своей статье экономический обозреватель The Washington Post Дэвид Линч.

Итальянская экономика была внезапно остановлена из-за национального карантина, в стране работают только продуктовые магазины и аптеки.

«Поскольку в восьмой по величине экономике мира прекращается коммерческая деятельность, риск более широкого распространения может зависеть от того, насколько хорошо итальянские банки, которые долгое время считались самыми слабыми в Европе, выдержат испытание», — считает обозреватель.

Он пояснил, что с распространением карантина на всю страну бизнес и частные лица могут перестать обслуживать собственные кредиты. Другой проблемой банковской системы может стать то, что в условиях дорогостоящих антикризисных мер, объявленных итальянскими властями, государственные облигации, которые держат банки, теряют привлекательность и дешевеют. Кредитным учреждениям придется создавать резервы, что негативно отразится на их капитале и способности соблюдать обязательные нормативы.

Линч напоминает, что президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристина Лагард на этой неделе предупредила европейских политических лидеров, что они столкнутся с финансовым кризисом 2008 года, если не предпримут согласованных действий.

Правительство Италии приняло решение о резервировании €25 млрд на меры по ликвидации последствий для экономики от вспышки коронавируса. Об этом в интервью «Известиям» рассказал президент Ассоциации итальянских промышленников в РФ Эрнесто Ферленги.

Ранее 12 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о прекращении всей коммерческой деятельности в стране — закрытии ресторанов, баров, магазинов, театров и т. д. Остались гарантированы лишь услуги общественного транспорта и ряд базовых вещей, включая работу банков, супермаркетов и аптек, передают «Известия».

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной новым видом коронавируса SARS-CoV-2, началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Позже инфекция распространилась на другие государства. В Европе наиболее остро ситуация с распространением инфекции обстоит в Италии. Там, по данным на 12 марта, зарегистрировано свыше 12,4 тыс. случаев заболевания, число жертв превысило 1 тыс. человек.

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От редакции

Будет апокалипсис?

Аноним, 13 марта 2020 21:33
Обратите внимание, никто не пишет как переживут кризис итальянцы. Только по поводу банковской системы. Потому что "Правительство разрабатывает план помощи. Например, в Генуе региональное правительство выделило деньги семьям с детьми, которые не могут пойти в школу, потому что она закрыта. Им ежемесячно выплачивают, по-моему, по 500 евро, потому что один или оба родителя не могут пойти на работу и должны держать детей дома." (с)

Сравните это с патриотичной духовноскрепной Россией, где курсы валют завалились (а вместе с ними неизбежно завалятся и цены), а центробанк, который ОБЯЗАН поддерживать стабильность национальной валюты будет только "внимательно наблюдать за развитием ситуации". Простят ли россиянам хотя бы задержку выплат по кредитам - вообще наивный вопрос

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