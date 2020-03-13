Раздавило насмерть водителя рухнувшее в шторм дерево в Москве. Как получить компенсацию за разбитое авто?

Дерево упало на движущуюся Mazda. 13 марта в столичном регионе объявили оранжевый уровень погодной опасности. По информации синоптиков, порывы ветра доходят до 25 метров в секунду. Женщину госпитализировали после падения на нее рекламной вывески.

В шторм пострадали несколько автомобилей в Бердске

На востоке Москвы мужчина погиб после того, как сильный ветер повалил на его автомобиль дерево.

«Возле дома номер 20 на улице 1-й Мясниковской на проезжавший легковой автомобиль упало дерево. Водитель погиб», – сообщают СМИ.

Эту информацию подтвердили в столичной Госавтоинспекции.

«Сегодня около 11:50 мск на двигающийся автомобиль Mazda упало дерево, после чего машина проехала еще примерно 100 метров и столкнулась с двумя припаркованными транспортными средствами», – сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Отмечается, что на месте происшествия работали сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа.

Также стало известно о женщине, которая во время шторма в столице пострадала после падения на нее рекламной вывески. Она доставлена в больницу № 15.

13 марта в столичном регионе объявили оранжевый уровень погодной опасности. По информации синоптиков, порывы ветра доходят до 20–25 метров в секунду. В городе действует штормовое предупреждение, для координации работы создан оперативный штаб. В Московской области ветер уже повалил несколько десятков деревьев, повредивших по меньшей мере 19 автомобилей.

МЧС рекомендовало жителям столицы быть внимательными на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться и не парковаться под деревьями. Сергей Собянин призвал жителей столицы не пренебрегать погодным предупреждением. Мэр попросил москвичей проявить максимальную осторожность при передвижениях по городу. Московскую канатную дорогу временно закрыли для посетителей из-за сильного ветра в столице.

Что делать водителям во время шторма?

Во время шквалистого ветра могут обрываться линии электропередачи, падать деревья и рекламные конструкции, что резко осложняет ситуацию на дорогах. Поэтому, если вы знаете, что приближается шторм, по возможности вообще откажитесь от поездок по городу.

Если же гроза застала вас в дороге, прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев. Закройте окна, опустите антенну радиоприемника, оставайтесь в машине.

Если метеослужбы прогнозируют ураган ночью, выбирая место для парковки, также старайтесь не оставлять машину вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Кто и как может получить компенсацию, если на автомобиль упало дерево?

Повреждение машины от упавшего дерева может быть страховым случаем только по полису каско, ОСАГО этот риск не покрывает. Все потому, что каско — добровольное страхование автомобиля, а ОСАГО — страхование ответственности водителя.

На возмещение по полису каско могут рассчитывать автовладельцы, чья машина застрахована от ущерба, а в договор страхования входят такие риски, как опасное природное явление, стихийное бедствие, падение деревьев, подтопление водой и др. Для получения выплаты во Всероссийском союзе страховщиков рекомендуют:

сфотографировать поврежденные объекты,

получить справку из МВД (справка формы №3, где указывается факт повреждения),

справку из Гидрометцентра о том, что было такое стихийное бедствие.

Владельцы ОСАГО могут уповать только на суд, при этом им придется доказать, что упавшее на автомобиль дерево было в плохом состоянии — гнилым или трухлявым, а коммунальные службы не позаботились о том, чтобы его спилить. В качестве ответчика в этом случае может выступать управляющая организация, которая обслуживает дом и прилегающую территорию. Но если выяснится, что автомобиль был припаркован в не предназначенном для этого месте, шансов выиграть тяжбу практически нет.

Если дерево упало при спокойной погоде, надо связаться с ОВД района, где это произошло, и вызвать наряд. Не ГИБДД, так как это не дорожно-транспортное происшествие. Они должны составить акт — проверьте дату, число, верность обстоятельств произошедшего и номера авто. Лучше все повреждения подробно заснять на телефон, а также сделать крупные планы, чтобы было видно местность, в идеале — с номером дома. И вызовите независимого оценщика. Это может пригодиться для судебного разбирательства, если не получится решить дело с ответственной за территорию компанией в досудебном порядке.