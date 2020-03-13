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Разгромили могилы на кладбище 9-летние вандалы в Рязанской области

21:00 13.03.2020 Фото: ryazpressa.ru
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Три школьника повредили 11 могильных крестов, одну ограду и две надгробные мемориальные плиты. Разбивали не все могилы подряд, а выборочно. Родителям малолеток придется восстанавливать ущерб.

Разгромили могилы на кладбище 9 летние вандалы в Рязанской области
Кладбище в Скопинском районе разгромили трое девятилетних школьников
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Разгромили могилы на кладбище 9 летние вандалы в Рязанской области

Разгромили могилы на кладбище 9-летние вандалы в Рязанской области«Юлия Началова. Письма отца к дочери»: Отец Юлии Началовой рассказал о последнем дне певицыЕщё 187 новостей

Могилы на кладбище в поселке Павелец в Скопинском районе разгромили трое девятилетних школьников. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по Рязанской области.

Полицейские установили, что школьники повредили 11 могильных крестов, одну ограду и две надгробные мемориальные плиты. С детьми и их родителями провели «профилактическую беседу». Решается вопрос о постановке школьников на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних и возмещении ущерба потерпевшим.

Кладбище в Скопинском районе разгромили в начале марта. Ранее сообщалось, что пострадали больше 20 захоронений, передает ryazpressa.ru.

Сломанные кресты, поваленные памятники, снятые ограды – такую картину увидели жители ст. Павелец 7 марта, когда пришли на местное кладбище. Они сразу же обратились к своему участковому и в дежурную часть МО МВД России «Скопинский».

В этот же день многие сельчане, узнав о происшествии, поспешили проверить могилы своих близких. В общей сложности, по предварительным подсчетам, пострадали более 20 захоронений. Вандалы где-то просто свалили памятники и кресты, а где-то разбили о мраморные плиты бутылки. Деревянные кресты они сломали у основания, вырвали из могил и цинично расставили по периметру кладбища. Глава Павелецкого городского поселения Александр Авдохин высказал свою точку зрения по поводу происшествия:

– Больше всего пострадала правая часть нового кладбища, причем, разбивали не все могилы подряд, а словно выборочно. Я считаю, что это сделал кто-то из местных, и, скорее всего, молодежь.

9 марта на кладбище тоже было довольно многолюдно: кто-то приехал посмотреть на следы погрома и оценить состояние могил близких родственников, а кто-то уже целенаправленно пришел наводить порядок на разрушенных захоронениях.

Александр Осин, местный житель:

– Я на работе узнал о таком диком происшествии. Мы специально пришли посмотреть, в порядке ли могилы наших родных. Слава Богу, в порядке. Конечно, все жители в недоумении – такого у нас никогда не было!

Сотрудники полиции продолжают проверку по данному факту и проводят следственные мероприятия.

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