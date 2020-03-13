13.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Жестоко убили выдававшую себя за мужчину женщину-дворника из ревности в Челябинске

21:15 13.03.2020 Фото: Википедии
0

Погибшую из ЛГБТ-сообщества называли Валерой. Ее избил почти до неузнаваемости ревнивый бойфренд женщины, которая «положила глаз» на дворника, не зная, что это женщина.

Жестоко убили выдававшую себя за мужчину женщину дворника из ревности в Челябинске
Ревнивец до смерти избил потенциального соперника, который оказался женщиной

В Челябинске расследуется дело о жестоком убийстве представительницы ЛГБТ-сообщества. В преступлении подозревается бойфренд ее подруги, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

Женщина, которую окружающие долгое время принимали за мужчину по имени Валера, работала дворником. Она жила в общежитии с другой дамой и ее малолетней племянницей, которых окружающие считали женой и дочерью «Валеры». Все вскрылось, когда «гражданская жена» угодила в больницу.

«На дворника, который был на хорошем счету у начальства и которому даже обещали квартиру, давно положила глаз соседка. Воспользовавшись его одиночеством, она устроила романтический вечер с алкоголем. Бойфренд случайной подруги „Валеры“ взревновал, все вылилось в избиение 46-летней женщины, которая в силу физических возможностей просто не могла оказать реальное сопротивление», — рассказал собеседник.

Судя по всему, предполагаемый убийца потерял над собой контроль, поняв, что его соперник — женщина. «В итоге он забил жертву до смерти, но изнасилование, о котором говорили, пока не подтверждается», — добавил источник.

В пресс-службе ГУ МВД воздержались от комментариев. «Расследуется дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть местной жительницы», — коротко сказал пресс-секретарь следственного управления СКР по региону Владимир Шишков.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как в индийском кино?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскОтменить голосование по поправкам в Конституцию из-за пандемии коронавируса предлагает политолог из Новосибирска 6
22:06 13-03-2020
Отменить голосование по поправкам в Конституцию из-за пандемии коронавируса предлагает политолог из Новосибирска
22 апреля 2020 года объявлен выходным днём на всей территории РФ 4
22:03 13-03-2020
22 апреля 2020 года объявлен выходным днём на всей территории РФ
Отравились до рвоты 27 детей и 7 взрослых в школьной столовой в Чебоксарах
22:00 13-03-2020
Отравились до рвоты 27 детей и 7 взрослых в школьной столовой в Чебоксарах
БердскОбвал рубля: Просят не паниковать из-за взлетевшего на 20% евро финансисты Бердска 3
21:55 13-03-2020
Обвал рубля: Просят не паниковать из-за взлетевшего на 20% евро финансисты Бердска
Сбежал с Украины перед арестом экс-президент Порошенко
21:45 13-03-2020
Сбежал с Украины перед арестом экс-президент Порошенко
Уволили за фото на фоне вскрытого трупа в морге начальника угрозыска и его коллегу 3
21:40 13-03-2020
Уволили за фото на фоне вскрытого трупа в морге начальника угрозыска и его коллегу
БердскТанк отменяется: Изменила место проведения митинга против исправцентра ГУФСИН за два дня до акции власть Бердска 27
21:35 13-03-2020
Танк отменяется: Изменила место проведения митинга против исправцентра ГУФСИН за два дня до акции власть Бердска
Конфискованные у коррупционеров деньги идут на выплату пенсий в России
21:30 13-03-2020
Конфискованные у коррупционеров деньги идут на выплату пенсий в России
БердскПросидела в очереди полтора часа в соцслужбе за детским пособием в 12 037 руб. от Путина до 3 лет молодая мама в Бердске 2
21:20 13-03-2020
Просидела в очереди полтора часа в соцслужбе за детским пособием в 12 037 руб. от Путина до 3 лет молодая мама в Бердске
Жестоко убили выдававшую себя за мужчину женщину-дворника из ревности в Челябинске
21:15 13-03-2020
Жестоко убили выдававшую себя за мужчину женщину-дворника из ревности в Челябинске