Жестоко убили выдававшую себя за мужчину женщину-дворника из ревности в Челябинске

Погибшую из ЛГБТ-сообщества называли Валерой. Ее избил почти до неузнаваемости ревнивый бойфренд женщины, которая «положила глаз» на дворника, не зная, что это женщина.

Ревнивец до смерти избил потенциального соперника, который оказался женщиной

В Челябинске расследуется дело о жестоком убийстве представительницы ЛГБТ-сообщества. В преступлении подозревается бойфренд ее подруги, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

Женщина, которую окружающие долгое время принимали за мужчину по имени Валера, работала дворником. Она жила в общежитии с другой дамой и ее малолетней племянницей, которых окружающие считали женой и дочерью «Валеры». Все вскрылось, когда «гражданская жена» угодила в больницу.

«На дворника, который был на хорошем счету у начальства и которому даже обещали квартиру, давно положила глаз соседка. Воспользовавшись его одиночеством, она устроила романтический вечер с алкоголем. Бойфренд случайной подруги „Валеры“ взревновал, все вылилось в избиение 46-летней женщины, которая в силу физических возможностей просто не могла оказать реальное сопротивление», — рассказал собеседник.

Судя по всему, предполагаемый убийца потерял над собой контроль, поняв, что его соперник — женщина. «В итоге он забил жертву до смерти, но изнасилование, о котором говорили, пока не подтверждается», — добавил источник.

В пресс-службе ГУ МВД воздержались от комментариев. «Расследуется дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть местной жительницы», — коротко сказал пресс-секретарь следственного управления СКР по региону Владимир Шишков.