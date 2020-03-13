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Конфискованные у коррупционеров деньги идут на выплату пенсий в России

21:30 13.03.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В 2019 году СКР направил в суды более 8000 дел о коррупции. По ним к уголовной ответственности привлекли 479 человек, обладающих особым правовым статусом. Конфискованное у них богатство зачислено в бюджет Пенсионного фонда.

Конфискованные у коррупционеров деньги идут на выплату пенсий в России
В Минфине рассказали, куда идут конфискованные у коррупционеров деньги

Министерстве финансов рассказали, на что тратят деньги, конфискованные в рамках коррупционных дел, а также вырученные от продажи незаконно нажитого имущества чиновников. Об этом говорится в проекте итогового доклада, подготовленного министерством к расширенному заседанию коллегии.

Как следует из документа, с прошлого года такие средства зачисляются в бюджет Пенсионного фонда и направляются на выплату страховых пенсий.

Как заявлял глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в начале марта, в прошлом году его ведомство направило в суды более 8000 дел о коррупции. По ним к уголовной ответственности привлекли 479 человек, обладающих особым правовым статусом. Бастрыкин даже предлагал закрепить в Конституции конфискацию имущества в качестве меры уголовного наказания, однако эта идея не получила поддержки, передает РИА Новости.

Кроме того, группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег в конце прошлого года рекомендовала расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.

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