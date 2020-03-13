Сбежал с Украины перед арестом экс-президент Порошенко

13 марта ему намеревались на допросе вручить подозрение. Известно, что у Порошенко есть вилла в испанской Марбелье. Но Испания сейчас относится к странам, в которых велик риск подхватить коронавирус.

Петр Порошенко сбежал с Украины накануне ареста

Экс-президент Украины Петр Порошенко уехал из незалежной. Причем сделал он это накануне своего возможного ареста. В пятницу 13 марта лидера «Еврпейской Солидарности» ждали на допрос в ГБР (Госбюро расследования). И по слухам, там ему собирались вручить подозрение и потребовать его ареста. Причем об этом говорилось с уверенностью в 99,9%, передает МК.

Однако адвокаты Порошенко сообщили, что их подзащитный в ГБР явиться не может. Поскольку его нет на Украине — он находится за границей. В какую страну отправился экс-президент в столь сложный для страны эпидемиологический период,защитники не сообщают. Учитывая, что депутатам, коим сейчас и является Порошенко, сейчас запрещены все загранкомандировки, уехать он мог только по личным делам. Известно, что у Порошенко есть вилла в испанской Марбелье. Но Испания сейчас относится к странам, в которых велик риск подхватить коронавирус. Видимо, на это и рассчитывает Порошенко. Даже если он вернется на Украину, его отправят не на допрос, а в обсервацию или самоизоляцию.

Однако многие в незалежной уверены, что возвращаться Порошенко не намерен. “Втік Петро і більше його не побачимо” (Сбежал Петр и больше мы его не увидим) — пишут в соцсетях. Действительно, после того, как на Украине сменился генпрокурор, ситуация для Порошенко стала угрожающей. Прежде многочисленные подозрения в адрес экс-президента блокировал генпрокурор Рябошапка. Именно за это он и лишился своей должности, после чего стало ясно: Петру Алексеевичу обвинений хотя бы по одному делу ( а всего их более 10) — не избежать.

На допрос 13 марта многие на Украине возлагали большие надежды: мол, никуда теперь Порошенко не денется, его вызывают для вручения подозрения и вполне вероятно — ареста. Однако экс-президент успел скрыться. И возможно, по тому самому старому «паспорту прикрытия», который ему выдали в СБУ еще в бытность его главой государства — для тайной поездки на Мальдивы. Ищи его теперь, свищи.