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Отравились до рвоты 27 детей и 7 взрослых в школьной столовой в Чебоксарах

22:00 13.03.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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У заболевших обнаружили кишечную инфекцию. 12 пострадавших находятся в больнице. Из-за инцидента школа досрочно ушла на каникулы. Причины массового заболевания выясняет Роспотребнадзор.

Отравились до рвоты 27 детей и 7 взрослых в школьной столовой в Чебоксарах
В Чебоксарах у 27 школьников и 7 взрослых выявили кишечную инфекцию

Признаки кишечной инфекции выявлены у 34 жителей Чебоксар, в том числе у 27 несовершеннолетних. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой министерства здравоохранения республики.

«На 13 марта за медицинской помощью с симптомами кишечного заболевания обратились 34 человека, из них 27 несовершеннолетних», — отмечается в сообщении.

В четверг в Минздраве республики сообщили, что 20 человек — два преподавателя и 18 учеников чебоксарской школы № 50 — обратились за медицинской помощью с симптомами кишечной инфекции. По информации следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Чувашии, жалобы на тошноту, рвоту и боли в животе у детей появились после приема пищи в школьной столовой накануне.

По данным министерства, 12 человек, в том числе 7 несовершеннолетних, помещены в больницу скорой медицинской помощи. Еще 10 детей находятся на стационарном лечении в городской детской больнице номер 2. «Всем обратившимся оказана необходимая медицинская помощь, назначено лечение. При необходимости могут быть развернуты дополнительные койко-места», — уточнили в пресс-службе.

В пятницу чебоксарская школа номер 50 ввела досрочные каникулы после выявления у учеников признаков инфекции. «Детей, обучающихся в школе номер 50, отправили на досрочные каникулы. Они продлятся до 23 марта», — сообщили ТАСС в администрации города.

Министерство здравоохранения республики опровергло информацию из социальных сетей, где появились сообщения о том, что число обратившихся за помощью к медикам превысило 150 человек. «В сети появились сообщения о том, что в чебоксарской школе произошло массовое отравление и количество пострадавших составляет свыше 150 человек. Обращаем внимание, что данная информация недостоверна», — говорится в сообщении регионального Минздрава.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Чувашии уточняют причины группового заболевания. Проверку проводят уполномоченные органы при содействии медицинских работников.

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