14.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Просидела в очереди полтора часа в соцслужбе за детским пособием в 12 037 руб. от Путина до 3 лет молодая мама в Бердске

21:20 14.03.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
16 12

Соцработники не смогли записать женщину на прием до даты, когда ее первенцу исполнилось бы полтора года. Мама не потеряла деньги, отправившись на прием по живой очереди.

Просидела в очереди полтора часа в соцслужбе за детским пособием в 12 037 руб. от Путина до 3 лет молодая мама в Бердске
Очередь в соцзащиту всегда есть, Но небольшая
Сюжет: Все детские пособия и маткапитал
Просидела в очереди полтора часа в соцслужбе за детским пособием в 12 037 руб. от Путина до 3 лет молодая мама в Бердске

Просидела в очереди полтора часа в соцслужбе за детским пособием в 12 037 руб. от Путина до 3 лет молодая мама в БердскеПособия на ребенка от 3 до 7 лет: 5,5 тыс. в месяц будут платить с 1 июля в России, Новосибирске и БердскеЕщё 100 новостей

Детское пособие на первого ребенка с 1,6 до 3 лет в размере 12 037 рублей получили 600 мам в феврале в Бердске. Свою историю оформления пособия «Курьер. Среда. Бердск» рассказала молодая мама из Бердска Виктория.

— Я получала пособие до полутора лет. 24 марта ребенку исполнится полтора года. Мне позвонили из социальной службы Бердска, пригласили, чтобы продлить пособие. Я попросила записать меня в очередь, сходить в соцслужбу я должна была до 24 марта, чтобы не потерять деньги. Но записи до этой даты не было, пришлось идти по живой очереди, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» девушка сегодня, 13 марта.

Молодая мама рассказала, что в очереди со старушками, оформлявшими разные пособия, ей пришлось отсидеть полтора часа. Еще 30 минут потребовались для оформления путинского пособия. Еще час Виктория провела в ожидании своего мужа, чтобы тот подписал согласие на обработку персональных данных. При этом других мам в ее окружении не было.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», специалисты бердского Центра социальной поддержки населения проделали огромную работу для того, чтобы как можно больше охватить бердчан, имеющих право на эту меру социальной поддержки.

— Первое, что мы сделали, это обзвонили все те семьи, которым мы отказали в пособии в 2019 году в связи с превышением дохода. В прошлом году среднедушевой доход не должен был превышать 17 781 рублей. Сейчас же внесены изменения и максимальный среднедушевой доход, при котором назначается пособие, равен 24 972 рублям. Мы пригласили семьи прийти к нам за установлением этой выплаты в связи с повышением среднедушевого дохода. Была проведена работа с семьями, которым была приостановлена выплата, так как ребенок достиг возраста 1,5 лет. Их также пригласили в Центр. Работа с данными семьями началась еще в декабре и мы весь январь работали практически без выходных, чтобы охватить эту категорию, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» руководитель Центра социальной поддержки населения Светлана Казакова.

Для родившихся с 1 января 2018 года

Многие бердчане, чьим детям не исполнилось 3 лет, хотят получать данное пособие, но не учитывают один нюанс: закон касается только тех, у кого первый ребенок родился начиная с 1 января 2018 года. Поэтому даже если ребенку и нет 3 лет, но он родился в 2017 году, пособие не положено.

Если пособие было приостановлено в связи с достижением ребенком 1,5 лет, и мама пришла за назначением пособия ребенку до 3 лет, оно возобновляется с 1 января 2020 года. За оставшиеся в прошлом году месяцы выплату не назначают.

Как подсчитать среднедушевой доход

Расчет среднедушевого дохода производится следующим образом. Берутся доходы всех членов семьи за предшествующий год, складываются, полученная сумма делится на число членов семьи. Получается доход в месяц на одного члена семьи. Если вместе живут мама, папа, ребенок, а с ними еще бабушка и дедушка, доходы дедушки и бабушки не учитываются.

Что делать, если нет справки о доходах

Если мам нигде не работала и у нее нет трудовой книжки, она должна написать объяснительную в Центре соцподдержки населения. Если не работает, но есть трудовая книжка, то специалисты делают ее копию и прикладывают к документам.

Что учитывают в доходах

Доход семьи включает в себя в том числе пособие по безработице, больничные листы, декларации о доходах ИП, в общем, все доходы без исключения. Если вы обращаетесь в Центр соцподдержки за пособием, вам необходимо предоставить доход семьи за последние 12 месяцев. Допустим, если приходите в марте за назначением пособия, необходимо взять доходы с марта 2019 по февраль 2020 года.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в связи со вступлением с 1 января 2020 года в силу Федерального закона от 2 августа 2019 года № 305-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка будет возникать в случае, если ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года, является гражданином Российской Федерации и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты (в 2020 году этот размер равен 24 972 рублям).

Гражданин имеет право подать заявление о назначении выплаты в любое время в течение трех лет со дня рождения ребенка.

Прием документов будет производиться с января 2020 года. При этом пакет документов, необходимых для назначения ежемесячной выплаты, сохраняется в прежнем объеме:
— документ, удостоверяющий личность, место жительства (пребывания) или фактического проживания заявителя;

— свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка;
— документы, подтверждающие принадлежность к гражданству Российской Федерации заявителя и ребенка;
— сведения о доходах членов семьи за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления;
— документ, подтверждающий реквизиты счета в кредитной организации, открытого на заявителя.

В случае подачи заявления по месту фактического проживания, в качестве документа, подтверждающего проживание гражданина на территории Новосибирской области, может быть представлено решение суда.

Ежемесячная выплата будет назначаться на срок до достижения ребенком возраста одного года. По истечении этого срока гражданин подает новое заявление о назначении указанной выплаты сначала на срок до достижения ребенком возраста двух лет, а затем на срок до достижения им возраста трех лет и представляет документы (копии документов, сведения), необходимые для ее назначения.

Мнение читателей
3
8
1
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Оформили пособие от Путина?

Анна, 13 марта 2020 12:53
Красиво получается. кто-то работает, зарабатывает и пособие им не светит, кто-то не работает и получает пособие
Boeing 777-300ER, 13 марта 2020 15:42
Это то самое пособие, которое раньше 50 рублей было?
Алекс, 14 марта 2020 22:17
Нет, другое, путинка.
Аноним, 13 марта 2020 23:49
Скажите пожалуйста на 4 ребёнка могу получить Путинская пособия
Марина, 13 марта 2020 23:53
На 4 ребёнка могу получить Путинская пособия
Алла, 14 марта 2020 10:28
Моему 4 ребенку вот исполнилось полтора года и по уходу прекратили выплату. А продлить до трех лет сказали не положено так ли это?
Елена, 14 марта 2020 22:41
Алла,только на первого ребенка,который родился с 1 января 2018г,спросите про другие пособия,если ваша семья многодетная и малоимущая.
Аноним, 14 марта 2020 16:43
НВР:
Да
Аноним, 14 марта 2020 18:45
А второй ребёнок не ест?
Не аноним, 14 марта 2020 22:45
ест из материнского капитала,если он не потрачен и ваш доход менее 100т.
Аноним, 14 марта 2020 21:12
НВР:
Нет сказали не положено
Аноним, 14 марта 2020 22:21
Господи, какой ужас, пришлось ждать очереди полтора часа. Расслабились. Я с ребёнком везде по очередям таскаюсь и не померла, а тут целую статью написали
Ирэн, 14 марта 2020 23:51
Да сама в шоке.платить будут еще полтора года по N сумме лень постоять 1,5-2часа.ЗАЖРАЛИСЬ!!!!
Аноним, 14 марта 2020 23:33
Если вы хотите чего-либо от "государства", не жужжите, вы никто для них. Другое дело, когда они хотят от вас. Нет у нас государства, расслабьтесь и не связывайтесь с ним, нервы будут крепче.
а почему за январь заплатили за 2 недели?, 15 марта 2020 00:54
а почему за январь заплатили за 2 недели?
Аноним, 15 марта 2020 00:55
а почему за январь заплатили за 2 недели?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Какие женские имена притягивают мужчин на подсознании? Узнай! Их всего пять
22:22 14-03-2020
Какие женские имена притягивают мужчин на подсознании? Узнай! Их всего пять
На дистанционное обучение рекомендует перевести школьников Минпросвещения России 1
22:05 14-03-2020
На дистанционное обучение рекомендует перевести школьников Минпросвещения России
Путин подписал подписал закон о поправках в Конституцию России 2
21:48 14-03-2020
Путин подписал подписал закон о поправках в Конституцию России
Для школьного музея нужны экспонаты с ВОВ, Первой Мировой войны,Чеченской войны, Афганистана 1
21:32 14-03-2020
Для школьного музея нужны экспонаты с ВОВ, Первой Мировой войны,Чеченской войны, Афганистана
Какой-то чудак на букву «М» выкрутил лампочки в тамбурах 6 подъезда по адресу Комсомольская, 2в 1
21:27 14-03-2020
Какой-то чудак на букву «М» выкрутил лампочки в тамбурах 6 подъезда по адресу Комсомольская, 2в
БердскПросидела в очереди полтора часа в соцслужбе за детским пособием в 12 037 руб. от Путина до 3 лет молодая мама в Бердске 16
21:20 14-03-2020
Просидела в очереди полтора часа в соцслужбе за детским пособием в 12 037 руб. от Путина до 3 лет молодая мама в Бердске
БердскОбрушится в апреле смертельный коронавирус на Бердск, прогнозирует эксперт 8
21:07 14-03-2020
Обрушится в апреле смертельный коронавирус на Бердск, прогнозирует эксперт
БердскПособия на ребенка от 3 до 7 лет: 5,5 тыс. в месяц будут платить с 1 июля в России, Новосибирске и Бердске 1
19:45 14-03-2020
Пособия на ребенка от 3 до 7 лет: 5,5 тыс. в месяц будут платить с 1 июля в России, Новосибирске и Бердске
БердскКомбриг спецназа Шустов: Созданием исправцентра в Бердске власть хочет переложить на бизнес заботу о заключенных 1
18:58 14-03-2020
Комбриг спецназа Шустов: Созданием исправцентра в Бердске власть хочет переложить на бизнес заботу о заключенных
БердскСтала «АвтоЛеди-2020» в Бердске модельер обуви Ольга Мартемьянова 6
17:13 14-03-2020
Стала «АвтоЛеди-2020» в Бердске модельер обуви Ольга Мартемьянова