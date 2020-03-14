Названы дефицитные профессии на российском рынке труда

В топ дефицитных квалификаций (поиск сотрудников с которыми затруднителен для компании) помимо представителей редких специальностей, таких как «оператор по подземному ремонту скважин», вошли также выпускники ряда «классических» направлений: учитель, инженер, врач.

Работодатели заботятся о компетенциях своих сотрудников

Мониторинг рынка труда поможет актуализировать подготовку выпускников в соответствии с запросами работодателей.

Национальное агентство развития квалификаций (НАРК) и Фонд ВЦИОМ представляют результаты первой фазы апробации автоматизированной системы сбора данных о существующих и перспективных квалификациях в экономике России.

В рамках исследования НАРК — ВЦИОМ была поставлена задача выявить, какие требования предъявляют работодатели к квалификации своих работников и соискателей. Данная тема актуальна в связи с необходимостью прогнозирования и обеспечения работодателей кадрами, отвечающими современным требованиям рынка труда.

По инициативе Президента РФ с 2014 года развивается национальная система квалификаций. Одним из ее важнейших элементов является мониторинг рынка труда, направленный на определение потребности экономики в квалифицированных кадрах и их подготовке в системе образования. В реестре Минтруда описаны 1977 квалификаций, однако они нуждаются в постоянном обновлении.

Для того чтобы прояснить ситуацию, был предпринят проект НАРК — ВЦИОМ. Опрошено более 13 000 работодателей — руководителей предприятий, линейных руководителей и сотрудников HR-служб. От них были получены данные о 4691 квалификации.

В топ дефицитных квалификаций (поиск сотрудников с которыми затруднителен для компании) помимо представителей редких специальностей, таких как «оператор по подземному ремонту скважин», вошли также выпускники ряда «классических» направлений. Так, инженер (100% по шкале дефицитности), учитель (86%) и врач (84%) оказались в топ-10 дефицитных квалификаций, программист (41%) — в топ-20.

Думая о развитии общепрофессиональных компетенций, соискателям следует обратить внимание на работу в коллективе, самообразование, деловую коммуникацию, инициативность и применение информационно-коммуникационных технологий — данные качества набрали более четырех баллов по шкале важности для работодателей.

Работодатели заботятся о компетенциях своих сотрудников. Только на 1,6% предприятий не проводится никаких мероприятий по восполнению дефицитов знаний и умений работников. Наиболее распространены практика наставничества (26%), инструктаж работников (23%), обучение в образовательных организациях (21%) и проведение семинаров, мастер-классов и тренингов (18%).

Ключевыми проблемами при заполнении вакансий на предприятии для работодателей стали отсутствие претендентов (20%) или необходимой у них квалификации (20%), низкий уровень заработной платы относительно других работодателей (15%), недостаток выпускников с данной квалификацией (13%), завышенные ожидания претендентов (8%). У 14% работодателей подобных проблем не возникало.

Результаты мониторинга жизненного цикла квалификаций и президентский проект «развития квалификаций» могут значительно влиять на сокращение разрыва между запросами работодателей и подготовкой специалистов.

Источник: ВЦИОМ