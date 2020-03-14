День весеннего равноденствия 2020: Какого числа будет, что нужно успеть сделать в этот день?

Многие ученые говорят о том, что День весеннего равноденствия — это астрономическое начало весны, после которого день увеличивается, а ночь укорачивается. Отвечая на вопрос о том, когда День весеннего равноденствия, сообщаем: 20 марта наступает момент, когда длительности дня и ночи оказываются равны. Такой день называется днем весеннего равноденствия.
Весеннее равноденствие всегда в народной традиции имело большое сакральное значение. Два дня в году, осеннее и весеннее равноденствие — это поворотные моменты года. Так, весной природа оживает и начинается новый цикл. Поэтому наши предки очень внимательно приглядывались к природе в этот день, чтобы спрогнозировать будущее. Смотрите далее приметы весеннего равноденствия.
День весеннего равноденствия: приметы
Если тепло 20 марта, то заморозков уже не будет.
А вот если на День весеннего равноденствия случается метель и снег ложится на поле волнами, будет хороший урожай хлеба и овощей.
Какая погода на равноденствие — такая и все следующие сорок дней будет.
что нельзя делать в день весеннего равноденствия
Что нельзя делать в День весеннего равноденствия 20 марта
Специалисты приводят данные о том, что нельзя делать в День весеннего равноденствия 20 марта. Рекомендуем прислушаться к голосу предков.
Нельзя в этот день думать о плохом и концентрироваться на негативе, иначе запрограммируете на это свое будущее.
Нельзя выяснять отношения, начинать конфликты, это привет к разрушению отношений. Эмоции гнева и агрессия приведет к появлению энергии разрушения в жизни, поэтому их следует избегать.
В этот день нельзя забывать о прошлом и о предках — лучше в праздник почитать веселиться, встречать обновление природы, ходить в гости и дарить другим позитивное настроение.
Что нужно делать в День весеннего равноденствия
В этот праздник стоит держать мысли на позитиве, ведь это один из самых сильных дней в году, когда можно настроить свою жизнь в правильное русло.
Жилище в День весеннего равноденствия нужно очистить от негативной энергии, избавиться от ненужных вещей и мусора.
Рекомендуется проведение медитации, а также практики на увеличение энергии, помогающие сохранить здоровье и бодрость на следующие месяцы.
День Весеннего Равноденствия один из самых мистических дней в году, поэтому можно загадывать желания и они точно сбудутся.
Источник: hochu.ua