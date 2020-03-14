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75 дней до Победы: обмундирование выдали все новое — брюки ватные, куртку-шинель, новые пимы

14:15 14.03.2020, Елена Белоусова Фото: БИХМ
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Каждый день на сайте «Курьер. Среда. Бердск» выходит письмо бердского участника Великой Отечественной войны. Георгий Потапов пишет своим родным с фронта.

75 дней до Победы: обмундирование выдали все новое брюки ватные, куртку шинель, новые пимы
Георгий Потапов пишет, что получили новое обмундирование
Сюжет: 75 дней до Победы
75 дней до Победы: обмундирование выдали все новое брюки ватные, куртку шинель, новые пимы

75 дней до Победы: обмундирование выдали все новое — брюки ватные, куртку-шинель, новые пимы75 дней до Победы: первый раз на передовой подумал, что с ума сойдуЕщё 16 новостей

«Курьер. Среда. Бердск» вместе с Бердским историко-художественным музеем продолжает проект «75 дней до Победы». С 24 февраля каждый день на сайте выходят письма бердского фронтовика. Публикуемые письма — материалы мультимедийного проекта «Книга Памяти» и образовательного проекта «Бердск воевал».

12.02. 1943г.
Здравствуйте, дорогие мои

Дорогая Шура и милые детки Боря, Миша, Галя, шлю я вам свой горячий привет и желаю всего хорошего. Шура, я пока нахожусь в городе Омске, мы уже получили обмундирование и здесь формируют и отправляют на фронт. Сколько будем стоять здесь, не знаю, но месяца два простоим, а может меньше и может больше, точно не знаю. Нога хотя и болит, но этому не верят, пешком, говорят, ходить не будем; будем ездить на машинах. Но придется хватить горького до слез но ничего не сделаешь, придется переживать все. Но пока, до свиданья, остаюсь жив-здоров, но как-нибудь, может, переживу, останусь жив, вернусь домой с 7 февраля. Обмундирование выдали все новое: брюки ватные, куртку-шинель, новые пимы, шубные рукавицы, холодновато. А у меня в вагоне, когда ехали сюда, утащили рукавицы, хотя и в помещении, но без рукавиц было холодно. Но сейчас зимовать можно — все теплое новое.

Н.С.О.
Город Новосибирск.
Поселок Бердск
Улица Обская № 20

Получат. Александре Алек
Потаповой
___________________________________
Город Омск
Часть 610. Др. 38
Потапов

75 дней до Победы: обмундирование выдали все новое брюки ватные, куртку шинель, новые пимы

Георгий Потапов пишет родным с фронта

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