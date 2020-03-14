75 дней до Победы: обмундирование выдали все новое — брюки ватные, куртку-шинель, новые пимы

Георгий Потапов пишет, что получили новое обмундирование

«Курьер. Среда. Бердск» вместе с Бердским историко-художественным музеем продолжает проект «75 дней до Победы». С 24 февраля каждый день на сайте выходят письма бердского фронтовика. Публикуемые письма — материалы мультимедийного проекта «Книга Памяти» и образовательного проекта «Бердск воевал».

12.02. 1943г.

Здравствуйте, дорогие мои



Дорогая Шура и милые детки Боря, Миша, Галя, шлю я вам свой горячий привет и желаю всего хорошего. Шура, я пока нахожусь в городе Омске, мы уже получили обмундирование и здесь формируют и отправляют на фронт. Сколько будем стоять здесь, не знаю, но месяца два простоим, а может меньше и может больше, точно не знаю. Нога хотя и болит, но этому не верят, пешком, говорят, ходить не будем; будем ездить на машинах. Но придется хватить горького до слез но ничего не сделаешь, придется переживать все. Но пока, до свиданья, остаюсь жив-здоров, но как-нибудь, может, переживу, останусь жив, вернусь домой с 7 февраля. Обмундирование выдали все новое: брюки ватные, куртку-шинель, новые пимы, шубные рукавицы, холодновато. А у меня в вагоне, когда ехали сюда, утащили рукавицы, хотя и в помещении, но без рукавиц было холодно. Но сейчас зимовать можно — все теплое новое.

Н.С.О.

Город Новосибирск.

Поселок Бердск

Улица Обская № 20



Георгий Потапов пишет родным с фронта

Получат. Александре АлекПотаповой___________________________________Город ОмскЧасть 610. Др. 38Потапов