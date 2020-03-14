Убившего 8 шахтеров в рухнувшем автобусе водителя отправил на 2 года в колонию-поселение суд Кузбасса. Видео с места трагедии

При перевозке людей он не учел особенности и состояние автомобиля и дорожного покрытия, ограниченную видимость, что повлекло за собой съезд и опрокидывание транспортного средства с площадки для бурения в забой с высоты около 10 метров.

Автобус рухнул с 10-метровой высоты

В Кемеровской области осужден водитель, по вине которого погибли восемь работников угледобывающего предприятия, сообщили в пятницу в прокуратуре Новосибирской области.

Междуреченский городской суд вынес приговор в отношении 50-летнего Евгения Батуева, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

В суде установлено, что 8 февраля 2019 года в Междуреченске водитель автомобиля АО «Разрез «Распадский» Евгений Батуев получил от начальника смены наряд на перевозку сотрудников по рабочим местам без схемы маршрута движения.

При перевозке людей он не учел особенности и состояние автомобиля и дорожного покрытия, ограниченную видимость, что повлекло за собой съезд и опрокидывание транспортного средства с площадки для бурения в забой с высоты около 10 метров.

В результате действий Батуева погибли восемь человек и оказались тяжело травмированы четыре работника разреза.

Суд назначил Батуеву наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии-поселении. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в автобусе ехали на смену 22 рабочих — в 100 км от Междуреченска.

Разрез «Распадский» входит в ПАО «Распадская», добыча угля ведется в сложных горно-геологических условиях на маломощных пластах. По данным на 2013 год, предприятие добыло 4 млн т угля, войдя в пятерку крупнейших разрезов России.

Шахта «Распадская», также входящая в ПАО, — крупнейшая угольная шахта в России. В мае 2010 года в результате двух взрывов метана в ней погибли более 90 человек. В суд Кемеровской области дело поступило только в феврале 2016 года. При этом в начале 2015-го по делу об аварии на шахте были арестованы экс-директор предприятия Игорь Волков и бывший заместитель главного инженера Владислав Вальц. Всего по делу о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах (ч. 3 ст. 217 УК) проходит восемь человек, им грозит до семи лет лишения свободы.

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