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Убрали снег возле школы №10 после ДТП с 7-летней девочкой в Бердске. У пострадавшей разбита голова

13:15 14.03.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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ГИБДД направит в мэрию Бердска и управление образования предписание о ненадлежащем содержании дороги возле учебного заведения. Предстоящий разбор этого дорожно-транспортного происшествия будет весьма серьезным.

Убрали снег возле школы №10 после ДТП с 7 летней девочкой в Бердске. У пострадавшей разбита голова
Снег на месте ДТП чистили до самой ночи

После того, как днем 13 марта на «зебре» возле бердской школы №10 «Пересвет» автомобиль сбил ребенка, дорожники почистили от снега обочины. Как сообщает «АвтоБердск», дорожные работы и вывоз снега на месте происшествия продолжались весь вечер пятницы.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск»,  ДТП, в результате которого на регулируемом пешеходном переходе на ул. Ленина у школы №10 «Лада Гранта» сбила 7-летнюю школьницу. Происшесвие случилось по окончании первой смены.

70-летний водитель, водительский стаж которого с 1976 года, двигался на автомобиле  со стороны улицы Попова и в пути следования совершил наезд на несовершеннолетнего ребенка — девочку 2012 года рождения.

— ДТП произошло в зоне регулируемого пешеходного перехода, — уточнили в ГИБДД. — Сопутствующим данному ДТП нарушением стало «наличие недостатков транспортно-эксплуатационного состояния проезжей части».

Водитель пояснил, что не видел ребенка из-за сугробов и не заметил, какой сигнал светофора горел. В ходе разбора ДТП со сбитой девочкой заострили внимание на данной проблеме и сотрудники ГИБДД, работающие на месте происшествия.

Реакция муниципалитета на случившееся последовала, что называется, незамедлительно. Спустя каких-то три часа после инцидента с девочкой на место происшествия прибыла тяжелая дорожная техника и самосвалы. До позднего вечера дорожники ударными темпами убирали снег с обочин на Ленина у школы №10 и вывозили его.

– В понедельник мы направим предписания и в адрес администрации Бердска, и в управления образования, ЖКХ и другие инстанции. Предстоящий разбор этого дорожно-транспортного происшествия будет весьма серьёзным, — сообщили «АвтоБердску» в ГИБДД.

В отчёте о ДТП со ссылкой на специалистов бердской ЦГБ говорится о том, что у пострадавшего ребенка диагностировали  сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

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От редакции

А убрать снег до ДТП - не судьба?

венгерка, 14 марта 2020 14:58
Обратите, уважаемые ГИБДД, ещё внимание на выезд на Ленина между домами 33 и 35,там этот выезд сужен до 1 полосы и завален снегом с 2х сторон... И на переходе рядом многие водители не пропускают пешеходов.

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