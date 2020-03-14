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Предсказал последствия «развала страны в 1991 году» от коронавируса и предложил России полный карантин Дероипаска

13:00 14.03.2020 Фото: Википедии
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Бизнесмен также призвал полностью закрыть границы для иностранцев на 60 дней. По мнению миллиардера, Россия не готова к эпидемии коронавируса, и ее последствия для власти могут быть «более серьезными, чем развал страны в 1991 году».

Предсказал последствия развала страны в 1991 году от коронавируса и предложил России полный карантин Дероипаска
Сейчас страна не готова к эпидемии коронавируса, россияне игнорируют базовые меры предосторожности, считает Олег Дерипаска

В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России нужно ввести полный карантин на 60 дней, закрыть на этот срок границы для иностранцев и отменить массовые мероприятия. Об этом в своем Telegram-канале написал бизнесмен Олег Дерипаска.

«Это не паника, не проявление беспомощности общества, а единственно правильное решение», — написал он. Миллиардер считает, что если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.

По словам бизнесмена, руководители предприятий и госучреждений должны в течение двух дней подготовить все необходимые меры для обеспечения карантина. Он назвал 60 дней минимальным сроком для выявления и обеспечения начала лечения большинства заболевших.

Сейчас страна не готова к эпидемии коронавируса, россияне игнорируют базовые меры предосторожности, считает Дерипаска. «Наша культура, стиль жизни, отношение к эпидемии не дают нам никакой альтернативы. Спуститесь в метро или зайдите в торговый центр — никто не носит маски», — написал он.

По словам миллиардера, если не предпринять необходимых мер, последствия распространения коронавирусной инфекции для власти будут «более серьезными, чем развал страны в 1991 году». Дерипаска также сообщил, что в 2015 году он, «как и другие сотрудники «Русала», столкнулся со вспышкой лихорадки Эбола в Африке. Тогда инфекцию позволили остановить изоляция Гвинеи, а также действия военных, полиции и российских врачей, написал он.

По данным властей, по состоянию на 13 марта в России выявлено 45 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Это 42 россиянина, двое граждан Китая и один итальянец, передает РБК. Число заразившихся во всем мире превысило 136 тыс., более 5 тыс. человек умерли. Всемирная организация здравоохранения назвала центром пандемии COVID-19 Евросоюз. В связи с распространением инфекции Россия с 16 марта ограничит полеты в страны Европы.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» новосбирский политолог Яков Савченко ранее делал прогнозы о распространении смертельной инфекции. И они превзошли ожидания. Савченко тоже считает, что российская власть не готова противостоять пандемии и предлагает отменить референдум по поправкам в Конституцию, который назначен на 22 апреля.

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