Аудитория рыдала: Врала об умирающих близнецах в фальшивых аккаунтах жительница Новосибирска

Аферистка постила снимки с чужими детьми и домами, выдавая их за своих. При этом рассказывала слезные истории о том, как борется за жизнь рожденных за границей мальчиков. При этом ни денег, ни другой помощи она не просила. Зачем ей фальшивая жизнь?

Жительница Новосибирска врала о младенцах на грани смерти

Пользователи Интернета разоблачили жительницу Новосибирска, которая вела фальшивые аккаунты в социальных сетях. Женщина рассказывала, как воспитывает недоношенных детей, которые могут умереть.

Люди обратили внимание, что автор публикует чужие фотографии, передаёт «КП-Новосибирск». Сначала несостыковки нашли в одном снимке, затем начали проверять другие.

-Мы нашли оригиналы. Я вышла на блог фотографа и узнала, что на его работах изображена некая Магдалена из Польши. Потом нашла и её страничку в «Инстаграме». Не поверите, обнаружила такие же фотографии, как и у нашей Елены из Новосибирска, — рассказала подписчица обманщицы Наталья.

При этом женщина не просила денег или другой помощи у пользователей Сети.

-Для чего вообще была эта комедия, я не понимаю. Возможно, когда у нее якобы закончились бы деньги, Елена открыла бы сбор. Это не факт, конечно. А может, она просто тролль, — заключила Наталья.

В социальных сетях у Елены была счастливая жизнь. Красивый загородный дом в Новосибирске, трое детей, муж-бизнесмен. Армия подписчиков росла: приятно смотреть на ухоженную женщину, которая успевает и «Инстаграм» вести, и за детьми следить. Да и дом, судя по фото, хозяйка содержала в идеальной чистоте. Картинки — как из глянца. А сама жизнь — ну просто сериал с нотками драмы. Елена написала, что в ее жизни случилось невероятное. Не прошло и полгода после последней беременности (а было, как она писала, кесарево), сибирячка вновь увидела две полоски. Забеременела аж двойней. Беременная вместе с мужем-бизнесменом и детьми уехала отдыхать в Австралию — в Мельбурн. Там заболел живот, «разрыв матки» — в общем, сибирячку экстренно «прокесарили». Вернее, так она рассказывала в соцсетях. Лена выложила слезный пост, что стала мамой двойни, но детки недоношенные, еле дышат. Один весит 1 килограмм, другой — 1,4…

— Им еще сидеть и сидеть в животе… Смотрю на наших мальчиков, и сердце замирает, — писала мама, выкладывая фото детишек в кювезе.

Чего уж греха таить, аудитория смахивала слезы платочком. Сопереживала. И только самые внимательные подписчики начали обращать внимание на нестыковки.

Молодые мамы до сих пор в шоке и не понимают, зачем Елене нужно было красть чужую жизнь. Ведь все фотографии легко прогнать через «Яндекс.Картинки» и другие специальные приложения. Возможно, кто-то из аферистов специально создал страницу, чтобы потом собирать деньги на лечение несуществующих близнецов.

— Слава богу, ей денег никто не переводил. Для чего вообще была эта комедия, я не понимаю. Возможно, когда у нее якобы закончились бы деньги, Елена открыла бы сбор. Это не факт, конечно. А может, она просто тролль. Или у кого-то весеннее обострение, кто-то не в себе, — рассуждает разоблачившая Елену сибирячка.