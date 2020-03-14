Боятся провокаций 200 митингующих против исправительного центра ФСИН в парке Победы Бердска

Несмотря на то, что глава города официально отказал в службе исполнения наказания в открытии ИУ, сотни бердчан вышли в субботу на с плакатами и лозунгами на акцию протеста.

Организатор митинга подписывает предупреждение о недопустимости нарушения общественного порядка.

В субботу, 14 марта, к назначенному времени митинга — 15.00 — в бердский парк Победа начали собираться люди. Пришли с плакатами те, кто поддерживает выступающих против открытия в Бердске исправительного центра ФСИН. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», первоначально планировали провести акцию у танка, стоящего на постаменте, позже место сбора перенесли на главную парковую аллею.

Митинг заявляли на два часа — с 15.00 до 17.00. Первой в парк Победы пришла Наталья Слесарева, которая явилась организатором акции протеста.Еще несколько человек встали с плакатами против ИЦ. Несмотря на то, что накануне мэр Бердска Евгений Шестерни сделал официальное заявление: на территории Бердска учреждений системы исполнения наказания не будет. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», глава города уведомил о невозможности размещения в Бердске исправительного центра для осужденных к принудительным работам генерала Папету, руководителя областного главка ФСИН.

Тем не менее активисты разослали приглашение на митинг: бизнесмену Виктору Голубеву, который заявлял в беседе с «Курьер. Среда. Бердск», что готов построить новое здание для нужд ГУФСИНа в Бердске, депутатам горсовета и главе города.

— Мы действуем в рамках закона. Мы не первый год на поле боя. Хотим, чтобы было побольше людей с камерами, так как боимся провокации и провокаторов. Все это однозначно будет, чтобы нас подставить и акцию сорвать. Мы ко всему готовимся. Для нас будет неожиданно, если все пройдет хорошо. Мы надеемся, что Евгений Анатольевич (Шестернин) посетит митинг. У нас под ногами правда, — заявила Наталья Слесарева.

Стоит отметить, что акция протеста согласована с властью. Как сообщал «Курьер. среда. Бердск», власть Бердска рассмотрела уведомление о проведении митинга на площади Горького Бердска 6 марта. Тогда Наталья Слесарева согласилась на предложение о проведении митинга на территории аллеи Мемориала Славы по ул. Спортивной с ограничением — 80 метров до плаца.

Как прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» накануне митинга Наталья Слесарева, она полагает, что на акцию выйдут не менее 200 человек:

-Это только наши, с которыми есть договоренность. Но, думаю, подтянутся и другие бердчане, неравнодушные к своему городу.

Активистка заявила, что акция протеста будет идти менее двух часов — пока все желающие не выскажут своего мнения.

Подробности — в ближайшее время.

Противники исправцентра

Письмо с просьбой найти место под ИЦ служба исполнения наказания направила мэру Бердска 27 февраля. На следующий день его копии раздали депутатам горсовета, которые собрались на закрытое совещание с целью выработать свою позицию по теме открытия на территории бывшей 67-й бригады спецназа ГРУ исправительного центра для заключенных, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Но оказалось, что ФСИН не рассматривает бердский военный гарнизон в качестве места для исправучреждения. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», генерал-майор внутренней службы Папето, руководитель регионального управления ФСИН, официально заверил Шестернина, что вопрос о размещении исправительного центра на базе бердской бригады не рассматривается. Вместе с тем, Папето просит главу города подыскать для ИЦ другое место:

— Предлагаем Вам проработать вопрос создания исправительного центра на базе объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, или на базе объектов недвижимого имущества крупных предприятий г. Бердска, которые будут использовать труд осужденных к принудительным работам.

Генерал ссылается на катастрофический дефицит мест для таких осужденных, среди которых 185 бердчан. А также он акцентировал внимание мэра Бердска на том, что муниципальные власти согласно протоколу Совбеза, утвержденному президентом России 16 мая 2019 года, обязаны содействовать расширению сети исправительных центров.

При этом, на запрос редакции «Курьер. Среда. Бердск» дал официальный ответ: на территории Бердска не планируется создание исправительного центра ГУ ФСИН.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», крупный бизнесмен Бердска Виктор Голубев изъявил желание построить для ГУ ФСИН здание под исправительный центр за 8 месяцев. Он считает, что подобное учреждение должно быть в Бердске, ведь волю президента и закон России необходимо исполнять.

Совладелец компании «СтройРегионСервис» Алексей Осин выказывался о том, что исправцентру в Бердске не место. Но мнения разделились. 3 марта председатель наблюдательного совета строительной компании «СтройРегионСервис» Анатолий Михуля в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» высказал свою позицию относительно строительства исправительного центра в Бердске.

— Мы готовы построить. Это мое мнение, моя жизненная позиция, что людей нельзя бросать без надежды, — уверен Анатолий Михуля.