Как вернуть деньги за поездку из-за коронавируса. Инструкция

В мире заразились уже более 140 тысяч человек в более чем 130 странах, свыше пяти тысяч скончались.

Коронавирусом по всему миру заразились более 100 000 человек, большая часть в Китае

В Ростуризме разъяснили порядок возврата денег за путешествия, не состоявшиеся из-за распространения коронавируса.

Так, если была запланирована поездка в страну, где действует режим угрозы безопасности туристов, путешественник вправе требовать расторжения договора и возврата всей стоимости путевки.

Это право распространяется и на страны, где режим угрозы безопасности туристов не вводили. В таком случае договор можно расторгнуть в связи с «существенным изменением обстоятельств», из которых исходили стороны при подписании документа.



«При этом необходимо иметь в виду, что в таком случае турист возмещает исполнителю (туроператору) фактически понесенные им расходы, если иное не предусмотрено законом или договором», — говорится в сообщении на сайте Ростуризма.

Если размер вычета не устроит путешественника, он может оспорить действия туроператора в суде. При этом бремя доказывания фактически понесенных расходов лежит на туроператоре.

Ранее Ростуризм рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Китай, Италию, Южную Корею и Иран, где зафиксировано наибольшее количество случаев заражения коронавирусом. Кроме того, с 16 марта Россия временно ограничит авиасообщение со странами Евросоюза, а также с Норвегией и Швейцарией, хотя сохранятся регулярные рейсы в столицы этих стран, а также чартеры, предназначенные для возвращающихся россиян.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавируса Covid-19 пандемией. В мире заразились уже более 140 тысяч человек в более чем 130 странах, свыше пяти тысяч скончались.

Источник: РИА Новости