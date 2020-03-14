Покинул Microsoft основатель и обладатель $103,6 млрд Билл Гейтс

Журнал поместил его на вторую (после главы Amazon Джеффа Безоса) строку рейтинга богатейших людей планеты.

Билл Гейтс покинул компанию, но остался владельцем

Основатель Microsoft Билл Гейтс покидает совет директоров компании, объявил он на своей странице в LinkedIn.

«Microsoft всегда будет важной частью моей жизни, и я буду продолжать сотрудничать с [гендиректором корпорации] Сатьей Наделлой и техническим руководством, чтобы помочь сформировать видение компании и достичь амбициозных целей», — цитирует его CNBC.

В сообщении корпорации говорится, что предприниматель намерен уделять больше времени благотворительной деятельности в сфере здравоохранения, образования и борьбы с изменениями климата. Гейтс продолжит работу в компании в качестве советника Наделлы и других руководителей Microsoft.

«Для меня было великой честью и привилегией работать и учиться у Билла на протяжении многих лет. < ...> Совет [директоров] многое приобрел благодаря его руководству», — приводятся в заявлении компании слова Наделлы.

Гейтс также сообщил, что уйдет из состава совета директоров инвестиционного фонда Berkshire Hathaway.

Гейтс основал Microsoft в 1975 году вместе с предпринимателем Полом Алленом. Он был гендиректором компании до 2008 года — тогда Гейтс покинул эту должность, чтобы уделять больше внимания благотворительному фонду, который он создал вместе с женой Мелиндой (Bill & Melinda Gates Foundation). Предприниматель возглавлял совет директоров Microsoft до 2014 года, эту должность занял независимый директор Джон Томпсон.

Гейтсу принадлежит около 1% акций Microsoft. Forbes оценивает состояние предпринимателя в $103,6 млрд. Журнал поместил его на вторую (после главы Amazon Джеффа Безоса) строку рейтинга богатейших людей планеты.

Источник: РБК