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Покинул Microsoft основатель и обладатель $103,6 млрд Билл Гейтс

14:30 14.03.2020 Фото: Forbes
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Журнал поместил его на вторую (после главы Amazon Джеффа Безоса) строку рейтинга богатейших людей планеты.

Покинул Microsoft основатель и обладатель $103,6 млрд Билл Гейтс
Билл Гейтс покинул компанию, но остался владельцем

Основатель Microsoft Билл Гейтс покидает совет директоров компании, объявил он на своей странице в LinkedIn.

«Microsoft всегда будет важной частью моей жизни, и я буду продолжать сотрудничать с [гендиректором корпорации] Сатьей Наделлой и техническим руководством, чтобы помочь сформировать видение компании и достичь амбициозных целей», — цитирует его CNBC.

В сообщении корпорации говорится, что предприниматель намерен уделять больше времени благотворительной деятельности в сфере здравоохранения, образования и борьбы с изменениями климата. Гейтс продолжит работу в компании в качестве советника Наделлы и других руководителей Microsoft.

«Для меня было великой честью и привилегией работать и учиться у Билла на протяжении многих лет. < ...> Совет [директоров] многое приобрел благодаря его руководству», — приводятся в заявлении компании слова Наделлы.

Гейтс также сообщил, что уйдет из состава совета директоров инвестиционного фонда Berkshire Hathaway.

Гейтс основал Microsoft в 1975 году вместе с предпринимателем Полом Алленом. Он был гендиректором компании до 2008 года — тогда Гейтс покинул эту должность, чтобы уделять больше внимания благотворительному фонду, который он создал вместе с женой Мелиндой (Bill & Melinda Gates Foundation). Предприниматель возглавлял совет директоров Microsoft до 2014 года, эту должность занял независимый директор Джон Томпсон.

Гейтсу принадлежит около 1% акций Microsoft. Forbes оценивает состояние предпринимателя в $103,6 млрд. Журнал поместил его на вторую (после главы Amazon Джеффа Безоса) строку рейтинга богатейших людей планеты.

Источник: РБК

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От редакции

Куда потратить столько денег?

Гость, 14 марта 2020 15:01
Предсказуемо. Ловить там больше нечего. Линукс и Андроид вытесняют с рынка эту ОС. А уж продукты ихние давно вытеснили.

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