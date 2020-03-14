Утвердил итоги рассмотрения поправок в Конституцию парламентами регионов Совфед

Валентина Матвиенко, спикер Совета федерации, одна из авторитетнейших женщин в российской политике

Совет Федерации принял постановление об итогах рассмотрения региональными парламентами закона о поправках в Конституцию.

Накануне стало известно, что законодательные собрания всех 85 регионов России поддержали документ. Постановление Совета Федерации утверждает эти решения.

Общероссийское голосование по законопроекту об изменении Конституции запланировано на 22 апреля.



Изменения Основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.Ранее поправки одобрили Госдума и Совет Федерации.

Теперь президент должен будет направить поправки в Конституционный суд. У того есть семь дней, чтобы решить, соответствует ли закон Конституции. Если не соответствует, процедура прекращается, а если поправки отвечают Конституции, глава государства назначит общероссийское голосование по собственно тексту изменений. Голосовать смогут все россияне старше 18, кроме недееспособных и заключенных.

Затем ЦИК за пять дней подсчитает результаты и еще за три дня опубликует их. Если больше половины принявших участие в голосовании поддержат проект, обновленная Конституция вступит в силу со дня публикации итогов голосования.

Источник: РИА Новости