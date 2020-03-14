Утвердил итоги рассмотрения поправок в Конституцию парламентами регионов Совфед

Совет Федерации принял постановление об итогах рассмотрения региональными парламентами закона о поправках в Конституцию.
Накануне стало известно, что законодательные собрания всех 85 регионов России поддержали документ. Постановление Совета Федерации утверждает эти решения.
Общероссийское голосование по законопроекту об изменении Конституции запланировано на 22 апреля.
Ранее поправки одобрили Госдума и Совет Федерации.
Теперь президент должен будет направить поправки в Конституционный суд. У того есть семь дней, чтобы решить, соответствует ли закон Конституции. Если не соответствует, процедура прекращается, а если поправки отвечают Конституции, глава государства назначит общероссийское голосование по собственно тексту изменений. Голосовать смогут все россияне старше 18, кроме недееспособных и заключенных.
Затем ЦИК за пять дней подсчитает результаты и еще за три дня опубликует их. Если больше половины принявших участие в голосовании поддержат проект, обновленная Конституция вступит в силу со дня публикации итогов голосования.
Источник: РИА Новости