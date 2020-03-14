Перевернулась в страшном ДТП на видео «Скорая помощь». Смятая таксистом машина везла пациентку с приступом

По словам свидетелей произошедшего, «скорая» ехала на запрещающий сигнал светофора с включёнными мигалками и сиреной, а легковой автомобиль марки Kia её не пропустил.

Скорая перевернулась в ДТП в Петербурге

В Калининском районе Петербурга поздно вечером в пятницу столкнулись карета скорой помощи и автомобиль такси. Об этом сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Авария произошла 13 марта около 23:10 на перекрёстке проспектов Луначарского и Светлановского. По словам свидетелей произошедшего, «скорая» ехала на запрещающий сигнал светофора с включёнными мигалками и сиреной, а легковой автомобиль марки Kia её не пропустил.

В распоряжении 78.ru оказалась запись с камер видеонаблюдения, на которой можно увидеть момент аварии.

Как стало известно 78.ru, скорая помощь перевозила пациентку с сердечным приступом. В результате ДТП три человека – пациентка, врач и фельдшер — получили травмы средней степени тяжести и были доставлены в больницу №3. Водители обоих автомобилей не пострадали. По факту произошедшего полицейскими проводится проверка.

Источник: 78.ru