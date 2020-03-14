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Свободное посещение школ разрешили в Москве из-за коронавируса

15:30 14.03.2020 Фото: pixabay.com
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В своем блоге Собянин уточнил, что свободное посещение вводится с понедельника, 16 марта.

Свободное посещение школ разрешили в Москве из за коронавируса
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Мэр Москвы Сергей Собянин внес в указ о мерах по борьбе с распространением коронавируса распоряжение о свободном посещении столичных школ по усмотрению родителей учащихся. Указ опубликован на сайте мэра.

В своем блоге Собянин уточнил, что свободное посещение вводится с понедельника, 16 марта. «Школьники, возвращающиеся из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, должны проходить самоизоляцию в том же порядке, что и взрослые», — написал мэр.

Он добавил, что администрация школ должна наладить дистанционное обучение для детей, которых родители временно забрали из школы. Обычные занятия в учебных заведениях продолжатся, а свободное посещение будет действовать до особого распоряжения.

Источник: РБК

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