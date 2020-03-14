Свободное посещение школ разрешили в Москве из-за коронавируса

В своем блоге Собянин уточнил, что свободное посещение вводится с понедельника, 16 марта.

Коронавирус может передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем

Мэр Москвы Сергей Собянин внес в указ о мерах по борьбе с распространением коронавируса распоряжение о свободном посещении столичных школ по усмотрению родителей учащихся. Указ опубликован на сайте мэра.

В своем блоге Собянин уточнил, что свободное посещение вводится с понедельника, 16 марта. «Школьники, возвращающиеся из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, должны проходить самоизоляцию в том же порядке, что и взрослые», — написал мэр.

Он добавил, что администрация школ должна наладить дистанционное обучение для детей, которых родители временно забрали из школы. Обычные занятия в учебных заведениях продолжатся, а свободное посещение будет действовать до особого распоряжения.

Источник: РБК