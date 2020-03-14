Бросил умирать в кустах сбитую на трассе женщину житель Омска

В Большереченском районе возбудили уголовное дело по факту оставления человека в опасности. Как рассказали в полиции, 29 марта минувшего года на поселковой дороге машина сбила местную жительницу, которая шла вдоль проезжей части. Вместо того, чтоб помочь, водитель оттащил пострадавшую в кусты и уехал.

Женщину, пролежавшую на холодной обочине несколько часов, только утром заметила односельчанка — из-за переломов и открытой черепно-мозговой травмы 54-летняя женщина не смогла самостоятельно подняться.

Личность водителя уже установили и лишили его прав на 18 месяцев на отказ от медицинского освидетельствования.

Пресс-служба УМВД России по Омской области:

— Заключения двух проведенных автотехнических исследований показали, что в сложившихся дорожных условиях у водителя отсутствовала возможность избежать столкновения путем экстренного торможения. В тоже время водитель будет привлечен к уголовной ответственности за оставление пострадавшей без помощи. Санкция ст. 125 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 1-го года.

Как пояснили в ведомстве, лечение пострадавшая уже завершила, сейчас ее жизни ничто не угрожает.

Источник: om1.ru