Какие женские имена притягивают мужчин на подсознании? Узнай! Их всего пять

Специалисты определили, что некоторые женские имена особым образом воспринимаются на слух — они, благодаря воздействию на подсознание, делают своих обладательниц более привлекательными для мужчин. Выявлено, что сильному полу гораздо симпатичнее кажутся женщины, в имени которых есть звуки «л», «м», «н» — эти звуки придают имени женственности и нежности, что очень привлекает противоположный пол.

Какие же женские имена вызывают восторг у мужчин?

№1 Анна

Имя Анна очень красивое и мягкое. Его обладательница обладает таким же нежным характером, хотя и твердый стержень в ней тоже есть. Такие имена, как это, наделяют свою обладательницу поразительной способностью быть одновременно и сильной, и хрупкой женщиной. Анна может быть и верной женой, и хорошей хозяйкой, и ответственной матерью, при этом она не теряет своего очарования. А это очень ценно для мужчин.

№2 Анжелика

Такие имена, как это, довольно экзотичны, а потому создают образ загадочности и таинственности вокруг женщины-носительницы имени. Анжелика немного меланхолична и всегда погружена в себя, но при этом у нее внутри ширится целая Вселенная. Эта женщина умна и проницательна, но не выставляет душу на показ, что лишь интригует мужчин.

№3 Елена

Это сильная женщина, которая способна позаботиться о себе сама. Но рядом с мужчиной она всегда предпочтет быть слабой. Если партнер не такой, то Елена рядом с ним будет играть роль матери. Она довольно непредсказуема и интригующа, заботлива и рядом с ней всегда тепла. А потому такие женские имена, как это, нравятся мужчинам.

№4 Лилия

Лилия — это настоящая соблазнительца, которая с юных лет окружена вниманием противоположного пола. Это имя делает девушку нежной и игривой, она настоящая кокетка, которая в совершенстве владеет искусством флирта. Такие имена, как это, наделяют женщину обаянием, внутренним оптимизмом, зарядом позитива и умением веселиться. В Лилей не бывает скучно, у нее отменное чувство юмора. Также она обладает привлекательной внешностью.

№5 Юлия

Юлия от природы обладает прекрасными внешними данными. Она привлекательна, изящна, обладает врожденной грацией и изяществом. По характеру эта девушка одновременно очень серьезна, основательна, проницательна и справедлива. Обычно Юля — это интеллектуалка, которая может поддержать любую беседу. Такие имена, как это, делают женщину очень привлекательной для мужчин. Она может быть мягкой, но может и дразнить партнера недосказанности. Она загадочна и владеет искусством флирта. А потому у Юли обычно очень много поклонников.

Источник: clutch