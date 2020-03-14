Узнай тайну своего характера по первой букве имени

Эзотерики считают, что именно первая буква в имени оказывает наибольшее воздействие на судьбу и характер человека.
А
Эта женщина — прирожденный лидер. Она бесстрашная, ответственная и амбициозная.
Б
Эта буква в имени наделяет свою обладательницу стремлением к комфорту, безопасности. Она любит заниматься бытом.
В
Фантазерка и талантливая муза. Очень интуитивна и умеет отличать ложь от правды.
Г
Эти женщины всем нравятся, так как они очень общительные и открытые, умеют понять и поддержать.
Д
Очень практичная девушка. Реалистка, склонная к объективной критике.
Е
Эта буква в имени принадлежит экстравертированной личности. Не терпит одиночества и нуждается в компании.
Ж
Это настоящая воительница. Для нее болезненны вопросы справедливости. Всегда отстаивает честь и защищает слабых.
З
Женщина с такой буквой в имени не любит проблемы и всегда старается от них сбежать в мир своих грез.
И
Чувствительная и ранимая натура. Любит искусство. Нежная, ее легко ранить.
К
Эта буква в имени наделяет женщину такими чертами как скрупулезность, выносливость и дисциплинированность.
Л
Очень гармоничная девушка, часто не лишена женственности, красоты и шарма.
М
Доброжелательная и спокойная личность, она с трудом может выйти из себя. Мирная и добродушная.
Н
Эта женщина любит быть в центре внимания, хочет казаться не такой, как все. Яркая и харизматичная.
О
Даму с такой буквой в имени очень сложно переубедить в ее правоте. Неумолимая и принципиальная.
П
Щепетильная девушка. Всегда очень скрупулезно выполняет свои задачи и стремится к идеальному результату.
Р
Это настоящие карьеристки. Очень амбициозная и целеустремленная леди, которая стремится к вершине.
С
Эти женщины лучше всего умеют манипулировать и актерствовать. Отличные артистки, которые превосходно перевоплощаются.
Т
Эта буква в имени наделяет женщину пылкостью характера, страстность и некоторой неспособностью усидеть на месте.
У
Эта девушка умеет быть очень хитрой. У нее изворотливый ум.
Ф
Умиротворенная и спокойная натура, которую тяжело вывести из себя.
Х
Эта буква в имени дарует женщине такие черты характера как любовь к праздной жизни, желание тратить деньги и получать удовольствие. Очень азартная.
Ц
Эти дамочки очень острые на язычок. За словом в карман не полезет. Умеет уколоть в самое сердце. Слово – ее главное оружие.
Ч
Добрая душа. Всегда помогает тем, кто в этом нуждается, и может заниматься благотворительностью.
Ш
Совершенно очаровательная натура. Обладает шармом, изяществом и грацией.
Э
Очень свободолюбивая женщина. Не любит привязываться и стремится к полной независимости.
Ю
Эта женщина знает себе цену, она самодостаточная, целостная и даже немного самоуверенная.
Я
Эта буква в имени наделяет женщину высокой энергичностью. У нее очень много сил. Обладает лидерскими задатками.
Источник: clutch