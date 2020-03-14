Узнай тайну своего характера по первой букве имени

Специалисты сошлись во мнении, что первая буква в имени больше всего влияет на характер человека. Читай, чтобы узнать расшифровку.

Буквы в имени человека могут влиять на его характер

Эзотерики считают, что именно первая буква в имени оказывает наибольшее воздействие на судьбу и характер человека.

Как имя влияет на характер женщины?

А

Эта женщина — прирожденный лидер. Она бесстрашная, ответственная и амбициозная.

Б

Эта буква в имени наделяет свою обладательницу стремлением к комфорту, безопасности. Она любит заниматься бытом.

В

Фантазерка и талантливая муза. Очень интуитивна и умеет отличать ложь от правды.

Г

Эти женщины всем нравятся, так как они очень общительные и открытые, умеют понять и поддержать.

Д

Очень практичная девушка. Реалистка, склонная к объективной критике.

Е

Эта буква в имени принадлежит экстравертированной личности. Не терпит одиночества и нуждается в компании.

Ж

Это настоящая воительница. Для нее болезненны вопросы справедливости. Всегда отстаивает честь и защищает слабых.

З

Женщина с такой буквой в имени не любит проблемы и всегда старается от них сбежать в мир своих грез.

И

Чувствительная и ранимая натура. Любит искусство. Нежная, ее легко ранить.

К

Эта буква в имени наделяет женщину такими чертами как скрупулезность, выносливость и дисциплинированность.

Л

Очень гармоничная девушка, часто не лишена женственности, красоты и шарма.

М

Доброжелательная и спокойная личность, она с трудом может выйти из себя. Мирная и добродушная.

Н

Эта женщина любит быть в центре внимания, хочет казаться не такой, как все. Яркая и харизматичная.

О

Даму с такой буквой в имени очень сложно переубедить в ее правоте. Неумолимая и принципиальная.

П

Щепетильная девушка. Всегда очень скрупулезно выполняет свои задачи и стремится к идеальному результату.

Р

Это настоящие карьеристки. Очень амбициозная и целеустремленная леди, которая стремится к вершине.

С

Эти женщины лучше всего умеют манипулировать и актерствовать. Отличные артистки, которые превосходно перевоплощаются.

Т

Эта буква в имени наделяет женщину пылкостью характера, страстность и некоторой неспособностью усидеть на месте.

У

Эта девушка умеет быть очень хитрой. У нее изворотливый ум.

Ф

Умиротворенная и спокойная натура, которую тяжело вывести из себя.

Х

Эта буква в имени дарует женщине такие черты характера как любовь к праздной жизни, желание тратить деньги и получать удовольствие. Очень азартная.

Ц

Эти дамочки очень острые на язычок. За словом в карман не полезет. Умеет уколоть в самое сердце. Слово – ее главное оружие.

Ч

Добрая душа. Всегда помогает тем, кто в этом нуждается, и может заниматься благотворительностью.

Ш

Совершенно очаровательная натура. Обладает шармом, изяществом и грацией.

Э

Очень свободолюбивая женщина. Не любит привязываться и стремится к полной независимости.

Ю

Эта женщина знает себе цену, она самодостаточная, целостная и даже немного самоуверенная.

Я

Эта буква в имени наделяет женщину высокой энергичностью. У нее очень много сил. Обладает лидерскими задатками.

Источник: clutch