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Стала «АвтоЛеди-2020» в Бердске модельер обуви Ольга Мартемьянова

17:13 14.03.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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За звание лучшей женщины за рулем сразились семь бердчанок. Победительница работает модельером-конструктором обуви и обожает тюльпаны.

Стала «АвтоЛеди 2020» в Бердске модельер обуви Ольга Мартемьянова
Ольга Мартемьянова шесть лет водит машину. Ее поздравил с победой мэр Бердска Евгений Шестернин

14 марта на автодроме «Бердской АШ ДОСААФ России» женщины показывали свое мастерство в вождении автомобиля. Представительницы прекрасной половины человечества прекрасно справились с параллельной парковкой задним ходом, змейкой, въездом в бокс задним ходом. Они продемонстрировали свои творческие способности исполняя песни и танцы под бурные аплодисменты публики.

«АвтоЛеди- 2020» стала Ольга Мартемьянова. Бердчанка водит машину шесть лет, обожает тюльпаны и работает модельером-конструктором обуви.
— Я не ожидала, что победа достанется именно мне. Моя команда поддерживала меня во всем и это придавало силы,- призналась «Курьер. Среда. Бердск» победительница.

Конкурс проводит отдел по делам молодежи при поддержке организации «Бердская АШ ДОСААФ России».
Подробности — в ближайшее время.

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От редакции

Вы умеете водить машину?

Аноним, 14 марта 2020 21:17
Очень рад за победительницу! Хорошо, что с площади убрали этот праздник, там люди ходят. Ну и, так сказать, чем меньше баб за рулём, тем безопаснее дорога!

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