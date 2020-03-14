Стала «АвтоЛеди-2020» в Бердске модельер обуви Ольга Мартемьянова

За звание лучшей женщины за рулем сразились семь бердчанок. Победительница работает модельером-конструктором обуви и обожает тюльпаны.

Ольга Мартемьянова шесть лет водит машину. Ее поздравил с победой мэр Бердска Евгений Шестернин

14 марта на автодроме «Бердской АШ ДОСААФ России» женщины показывали свое мастерство в вождении автомобиля. Представительницы прекрасной половины человечества прекрасно справились с параллельной парковкой задним ходом, змейкой, въездом в бокс задним ходом. Они продемонстрировали свои творческие способности исполняя песни и танцы под бурные аплодисменты публики.

«АвтоЛеди- 2020» стала Ольга Мартемьянова. Бердчанка водит машину шесть лет, обожает тюльпаны и работает модельером-конструктором обуви.

— Я не ожидала, что победа достанется именно мне. Моя команда поддерживала меня во всем и это придавало силы,- призналась «Курьер. Среда. Бердск» победительница.

Конкурс проводит отдел по делам молодежи при поддержке организации «Бердская АШ ДОСААФ России».

Подробности — в ближайшее время.