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Что еще не поздно посадить на рассаду в марте?

16:07 14.03.2020 Фото: pxhere.com
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Для того, чтобы получить хорошие сеянцы, потребуется найти свободное место на подоконнике, а у хорошей хозяйки с этим могут возникнуть проблемы.

Что еще не поздно посадить на рассаду в марте?
При посадке петунии на рассаду, ее семена лучше всего смешивать с песком

Со второй половины зимы огородники вплотную занимаются посадкой семян на рассаду. Но, наиболее горячо в начале весны, когда начинается массовый посев не только овощных культур, но и цветов. Поэтому очень важно знать какую рассаду сажать в марте.

Рассада в марте: что сажать из овощей?

Ответить однозначно невозможно, поскольку на период вегетации прямое влияние оказывает географическая расположенность и климат соответственно. Поэтому Вам придется ориентироваться по погодным условиям, прогнозам синоптиков и советам лунного календаря.

Начало месяца идеально подходит для посадки:

— Высокорослых индетерминантных помидор. При этом, заметьте, что данные сроки актуальны в случае посева в отапливаемых теплицах. Если же посадка планируется в пленочную теплицу, работы стоит отложить до середины марта.
— Высокорослых сортов перца. Культура всходит обычно очень долго и все это время необходимо обеспечивать дополнительное досвечивание посевов и поддерживать заданный температурный режим.

— Сельдерея. Многие специалисты рекомендуют высевать его зимой, но при необходимости эти работы можно сместить и на весну.

— Ранних томатов. Если индетерминантные сорта сеют в начале месяца, среднерослые ранние нужно сажать чуть позже. Время проведения работ зависит от места посадки: в пленочной теплице это будет первая декада марта, на открытой грядке — конец месяца.

— Лука-порея. Тонкие нити сеянцев крайне устойчивы к весенним холодам, поэтому культура идеально подходит для тех, кто решает какую рассаду сажать в марте.

Кроме того, стоит разобраться какую рассаду сажать в марке для салатов. Хорошо бы посеять петрушку, укроп, шпинат, а также пекинскую капусту — они великолепно переносят понижение температуры и в итоге станут хорошим источником витаминов. Если же место посадки отапливаемое, в середине марта можно сеять и редис.

Какие цветы сеять в марте на рассаду?

Для того, чтобы получить хорошие сеянцы, потребуется найти свободное место на подоконнике, а у хорошей хозяйки с этим могут возникнуть проблемы. Поэтому процедуру оттягивают максимально долго и приступают к ней, когда появляются свободные полки. Итак, какие цветы сеять в марте на рассаду:

— Петуния. Яркие оазисы этих граммофончики невероятно смотрятся как на балконе многоэтажного дома, так и на клумбе городского парка. При посадке петунии на рассаду, ее семена лучше всего смешивать с песком.

— Матиола. Первые всходы этого ароматного цветка необходимо держать на солнце, но температура воздуха должна находится на отметке в 18 градусов.

— Бархатцы. Сеянцы пробиваются довольно быстро — примерно через неделю-полторы после посева. Что касается температурного режима, то специалисты рекомендуют при выращивании рассады бархатцев придерживаться отметки 20 — 23 градуса.

— Китайская гвоздика. Обычно цветет она уже в июне, поэтому в данном случае опоздать с посевом семян очень не рекомендуется. При этом, выбирая время посадки, учитывайте, что при температуре 18 — 20 градусов, гвоздика будет всходить около двух недель.

— Душистый горошек. Схема посадки этой ароматной вьющейся культуры идентична рекомендациям, применимым к гвоздике.

— Алиссум. «Чемпион” по устойчивости к летней жаре, отличается длительным периодом цветения и любовью к прохладе: всходы появляются при температуре 16 — 18 градусов.

— Гацания. Незаслуженно этот нежный цветок многие огородники забыли, но вот те, кто все же решится самостоятельно вырастить рассаду, должен помнить, что для нормального роста сеянцы нужно обеспечить 12-13-часовой световой день.

Без сомнения, начало весны приносит огородникам много хлопот. Им приходится решать множество вопросов: где будет в доме располагаться рассада в марте, что сажать в принципе и как обеспечить надлежащие условия ухода. Но, надо отметить, что правильно решив все эти задачи, Вы сможете задать отличный «старт” хорошему урожаю.

Источник: sadovod-i-ogorodnik

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