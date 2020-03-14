Зэков в Бердске не будет: На митинге против открытия исправцентра власть категорически отвергла возможность размещения осужденных

Но общественники не собираются опускать руки. По их мнению, нынешний мэр, срок полномочий которого истекает в ноябре 2020 года, пообещал не открывать ИЦ, но его преемник может передумать. Выступающие предложили давить на депутата Госдумы Александра Карелина, чтобы не допустить распространение тюремной культуры.

В Бердск на митинг приехали и жители Новосибирска, солидарные с берждчанами

Около часа продолжался митинг против открытия в Бердске исправительного центра ФСИН 14 марта. На центральной аллее парка Победы, где предусмотрительно расчистили от снега площадку, собралось несколько сот человек. Организаторы заявляли 200 участников акции протеста. Но людей пришло гораздо больше. Все они хотели услышать однозначный ответ: ИЦ на территории города не будет. Некоторые группы митингующих даже скандировали хором «Мы против! Мы против!».

Бердчане выстаивали очередь, чтобы поставить подпись под петицией, которую впоследствии направят во ФСИН, губернатору и президенту России. Более 200 человек подписались под «нотой протеста», рассказали «Курьер. Среда. Бердск» организаторы митинга.

Большинство из тех, кого активисты пригласили на свою акцию — глава города Евгений Шестернин, предприниматель Виктор Голубев, спикер горсовета Валерий Бадьин, депутаты — не пришли по разным причинам. Зато эмоционально и доходчиво объяснил собравшимся, почему настойчиво требуют открытия исправительного центра федеральные власти бывший командир 67-й бригады спецназа Михаил Шустов. По его словам, государство перекладывает содержание заключенных на плечи бизнеса, стремясь получить с него еще и поступления в бюджет. Но полковник Шустов высказался категорически против размещения ИЦ на базе бердской бригады, где стоит памятник погибшим в Чечне десантникам. И против учреждения ФСИН в целом в Бердске.

Слово дали новосибирскому журналисту Николаю Сальникову, который попросил бердчан призвать к ответу депутат Госдумы Александра Карелина, чтобы тот хоть что-то сделал для Бердска. Кроме того, Сальников озвучил еще один аргумент против исправительного центра — насаждение тюремной культуры:

-Многие слышали, что сейчас идет движение АУЕ (арестантский уклад един) из Забайкалья. Это и есть самое страшное последствие для Бердска. Тюрьма или исправительный центр — разница не велика. 20 лет Карелин сидит бездельником, дармоед. Может быть, ты здесь проявишься? Ты кем себя возомнил, ночным губернатором? В этой ситуации надо давить на Карелина.

От имени власти выступил вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров. Он однозначно заявил, что исправительного центра в городе не будет. Такой ответ дал накануне глава города руководству регионального главка ФСИН, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Во-первых, у муниципалитета нет для этого земли и подходящих помещений. Во-вторых, Бердск планирует развиваться как курортный и промышленный город, что не совместимо с исправительными учреждениями.

-Добрый день, земляки. Я записывался выступать. Выскажу позицию администрации и личную. Мне понравилось выступление Михаила Шустова. Вопрос захода на базу бригады не стоял перед ФСИН. Андрей Панферов (вице-спикер заксобрания) тоже служил в части, он четко сказал, что этот вопрос окончательно закрыт для бердчан. Исправительного центра на базе земель Минобороны не будет! Это понятно? — заявил Захаров.

По его словам, в городе «нет возможности» разместить исправительный центр. А на бывшей базе бригады спецназа ГРУ планируется разместить центр для «Юнармии»всего сибирского региона, чтобы «растить мужиков». После выступления Захаров отвечал на вопросы митингующих.

Автор видео Анастасия Солодкова

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Но общественники не собираются опускать руки. По их мнению, нынешний мэр, срок полномочий которого истекает в ноябре 2020 года, пообещал не открывать ИЦ, но его преемник может передумать. Об этом заявила «Курьер. Среда. Бердск» организатор митинга Наталья Слесарева.

Подробности — в ближайшее время.

Многолюдный митинг

Очередь за подписью под петицией