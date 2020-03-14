14.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Зэков в Бердске не будет: На митинге против открытия исправцентра власть категорически отвергла возможность размещения осужденных

16:52 14.03.2020, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
9 2

Но общественники не собираются опускать руки. По их мнению, нынешний мэр, срок полномочий которого истекает в ноябре 2020 года, пообещал не открывать ИЦ, но его преемник может передумать. Выступающие предложили давить на депутата Госдумы Александра Карелина, чтобы не допустить распространение тюремной культуры.

Зэков в Бердске не будет: На митинге против открытия исправцентра власть категорически отвергла возможность размещения осужденных
В Бердск на митинг приехали и жители Новосибирска, солидарные с берждчанами
Сюжет: Исправительный центр в Бердске
Зэков в Бердске не будет: На митинге против открытия исправцентра власть категорически отвергла возможность размещения осужденных

Комбриг спецназа Шустов: Созданием исправцентра в Бердске власть хочет переложить на бизнес заботу о заключенныхЗэков в Бердске не будет: На митинге против открытия исправцентра власть категорически отвергла возможность размещения осужденныхЕщё 46 новостей

Около часа продолжался митинг против открытия в Бердске исправительного центра ФСИН 14 марта. На центральной аллее парка Победы, где предусмотрительно расчистили от снега площадку, собралось несколько сот человек. Организаторы заявляли 200 участников акции протеста. Но людей пришло гораздо больше. Все они хотели услышать однозначный ответ: ИЦ на территории города не будет. Некоторые группы митингующих даже скандировали хором «Мы против! Мы против!».

Бердчане выстаивали очередь, чтобы поставить подпись под петицией, которую впоследствии направят во ФСИН, губернатору и президенту России. Более 200 человек подписались под «нотой протеста», рассказали «Курьер. Среда. Бердск» организаторы митинга.

Большинство из тех, кого активисты пригласили на свою акцию — глава города Евгений Шестернин, предприниматель Виктор Голубев, спикер горсовета Валерий Бадьин, депутаты — не пришли по разным причинам. Зато эмоционально и доходчиво объяснил собравшимся, почему настойчиво требуют открытия исправительного центра федеральные власти бывший командир 67-й бригады спецназа Михаил Шустов. По его словам, государство перекладывает содержание заключенных на плечи бизнеса, стремясь получить с него еще и поступления в бюджет. Но полковник Шустов высказался категорически против размещения ИЦ на базе бердской бригады, где стоит памятник погибшим в Чечне десантникам. И против учреждения ФСИН в целом в Бердске.

Слово дали новосибирскому журналисту Николаю Сальникову, который попросил бердчан призвать к ответу депутат Госдумы Александра Карелина, чтобы тот хоть что-то сделал для Бердска. Кроме того, Сальников озвучил еще один аргумент против исправительного центра — насаждение тюремной культуры:

-Многие слышали, что сейчас идет движение АУЕ (арестантский уклад един) из Забайкалья. Это и есть самое страшное последствие для Бердска. Тюрьма или исправительный центр — разница не велика. 20 лет  Карелин сидит бездельником, дармоед. Может быть, ты  здесь проявишься? Ты кем себя возомнил, ночным губернатором? В этой ситуации надо давить на Карелина.

От имени власти выступил вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров. Он однозначно заявил, что исправительного центра в городе не будет. Такой ответ дал накануне глава города руководству регионального главка ФСИН, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Во-первых, у муниципалитета нет для этого земли и подходящих помещений. Во-вторых, Бердск планирует развиваться как курортный и промышленный город, что не совместимо с исправительными учреждениями.

-Добрый день, земляки. Я записывался выступать. Выскажу позицию администрации и личную. Мне понравилось выступление Михаила Шустова. Вопрос захода на базу бригады не стоял перед ФСИН. Андрей Панферов (вице-спикер заксобрания) тоже служил в части, он четко сказал, что этот вопрос окончательно закрыт для бердчан. Исправительного центра на базе земель Минобороны не будет! Это понятно? — заявил Захаров.

По его словам, в городе «нет возможности» разместить исправительный центр. А на бывшей базе бригады спецназа ГРУ планируется разместить центр для «Юнармии»всего сибирского региона, чтобы «растить мужиков». После выступления Захаров отвечал на вопросы митингующих.

Автор видео Анастасия Солодкова

Но общественники не собираются опускать руки. По их мнению, нынешний мэр, срок полномочий которого истекает в ноябре 2020 года, пообещал не открывать ИЦ, но его преемник может передумать. Об этом заявила «Курьер. Среда. Бердск» организатор митинга Наталья Слесарева.

Подробности — в ближайшее время.

Зэков в Бердске не будет: На митинге против открытия исправцентра власть категорически отвергла возможность размещения осужденных

Многолюдный митинг

Зэков в Бердске не будет: На митинге против открытия исправцентра власть категорически отвергла возможность размещения осужденных

Очередь за подписью под петицией

Зэков в Бердске не будет: На митинге против открытия исправцентра власть категорически отвергла возможность размещения осужденных

Наталья Слесарева не намерена сдаваться

Зэков в Бердске не будет: На митинге против открытия исправцентра власть категорически отвергла возможность размещения осужденных
Зэков в Бердске не будет: На митинге против открытия исправцентра власть категорически отвергла возможность размещения осужденных
Зэков в Бердске не будет: На митинге против открытия исправцентра власть категорически отвергла возможность размещения осужденных
Зэков в Бердске не будет: На митинге против открытия исправцентра власть категорически отвергла возможность размещения осужденных
Мнение читателей
0
2
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

ИЦ не будет?

Аноним, 14 марта 2020 18:06
Это средний класс ?
Сибиряк, 14 марта 2020 18:11
А кто сказал, что Шестернин имеет приемника, он сам намерен и дальше управлять городом при таком депутатском ЕдРе.
Новый мэр, 14 марта 2020 19:20
Нашли кому верить Захарову
203, 14 марта 2020 20:59
А Захаров-то хамелеон.В присутствии Голубева твердил,что за бердчан по созданию ИЦ будет голосовать какая-то рабочая комиссия из общественников.А теперь вдруг быстрое "просветление" озарило.Отыграл назад.Станет мэром угодливо сдаст город кому угодно и под что угодно.
Аноним, 14 марта 2020 19:29
Спасибо митингующим.
Аноним, 14 марта 2020 19:55
200 человек из стотысячного города, 0.2%. Остальным либо пофиг, либо за? Я тоже по любому вопросу могу митинг провести с таким количеством людей, просто друзей обзвоню. Например на тему: убрать порно из интернета.
Да уж, 14 марта 2020 20:01
А ведь правда - что Карелин делает в Госдуме? Сидит на гособеспечении и протирает штаны, здоровый трутень. Пользы никакой.
Аноним, 14 марта 2020 20:18
Это столько пришло учитывая вчерашнее письмо мэра об отказе в иц. Без письма было бы в десять раз больше. Боятся они. Нагоняй то не хилый за митинг прилететь может
Аноним, 14 марта 2020 21:04
Захарова знаю лично с прошлого ещё тысячелетия. В ряды комсомольцев он поручал нас. Хотите верьте, хотите - нет, но за языком он всегда следил. Если не так, пишите ниже, но с аргументами. Думаю, что всяким сверхуназначенным он достойная замена. Опровергните, если не прав.
Про митинг: спасибо всем участвовавшим, большое дело делаете! Простите, братцы, сам не смог.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Для школьного музея нужны экспонаты с ВОВ, Первой Мировой войны,Чеченской войны, Афганистана
21:32 14-03-2020
Для школьного музея нужны экспонаты с ВОВ, Первой Мировой войны,Чеченской войны, Афганистана
Какой-то чудак на букву «М» выкрутил лампочки в тамбурах 6 подъезда по адресу Комсомольская, 2в
21:27 14-03-2020
Какой-то чудак на букву «М» выкрутил лампочки в тамбурах 6 подъезда по адресу Комсомольская, 2в
БердскКомбриг спецназа Шустов: Созданием исправцентра в Бердске власть хочет переложить на бизнес заботу о заключенных 1
18:58 14-03-2020
Комбриг спецназа Шустов: Созданием исправцентра в Бердске власть хочет переложить на бизнес заботу о заключенных
БердскСтала «АвтоЛеди-2020» в Бердске модельер обуви Ольга Мартемьянова 1
17:13 14-03-2020
Стала «АвтоЛеди-2020» в Бердске модельер обуви Ольга Мартемьянова
БердскЗэков в Бердске не будет: На митинге против открытия исправцентра власть категорически отвергла возможность размещения осужденных 9
16:52 14-03-2020
Зэков в Бердске не будет: На митинге против открытия исправцентра власть категорически отвергла возможность размещения осужденных
Что еще не поздно посадить на рассаду в марте?
16:07 14-03-2020
Что еще не поздно посадить на рассаду в марте?
Бросил умирать в кустах сбитую на трассе женщину житель Омска 3
15:45 14-03-2020
Бросил умирать в кустах сбитую на трассе женщину житель Омска
Свободное посещение школ разрешили в Москве из-за коронавируса
15:30 14-03-2020
Свободное посещение школ разрешили в Москве из-за коронавируса
Узнай тайну своего характера по первой букве имени
15:24 14-03-2020
Узнай тайну своего характера по первой букве имени
Перевернулась в страшном ДТП на видео "Скорая помощь". Смятая таксистом машина везла пациентку с приступом 4
15:15 14-03-2020
Перевернулась в страшном ДТП на видео