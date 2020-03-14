14.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Комбриг спецназа Шустов: Созданием исправцентра в Бердске власть хочет переложить на бизнес заботу о заключенных

18:58 14.03.2020, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
1 0

Видео с акции протеста. Полковник на митинге против ИЦ высказал сомнение, что за памятником погибшим в Чечне десантникам будут ухаживать «преступники», если ИЦ ФСИН откроют на базе бригады. Муниципалитет не нашел места. Но его может предложить предприниматель.

Комбриг спецназа Шустов: Созданием исправцентра в Бердске власть хочет переложить на бизнес заботу о заключенных
Михаил Шустов был не только командиром бригады, но и депутатом горсовета Бердска
Сюжет: Исправительный центр в Бердске
Комбриг спецназа Шустов: Созданием исправцентра в Бердске власть хочет переложить на бизнес заботу о заключенных

Комбриг спецназа Шустов: Созданием исправцентра в Бердске власть хочет переложить на бизнес заботу о заключенныхЗэков в Бердске не будет: На митинге против открытия исправцентра власть категорически отвергла возможность размещения осужденныхЕщё 46 новостей

Аплодисменты сорвал на митинге против открытия в Бердске исправительного центра ФСИН бывший комбриг спецназа ГРУ Михаил Шустов. Он доходчиво объяснил собравшимся, почему нельзя допустить размещения ИЦ на базе бригады. Кроме того, полковник Шустов высказался категорически против открытия исправцентра вообще на территории Бердска. По его словам, в бригаде стоит памятник погибшим в Чечне десантникам.
— Кто будет за ним ухаживать? Преступники? — задал риторические вопросы Михаил Сергеевич.

Полковник Шустов говорил громко, так, что его слышала вся площадь, подготовленная под митинг. К сожалению, организаторы не смогли найти микрофон. Как сообщила Светлана Рябоконь, одна из организаторов акции протеста, «никто не захотел нам его дать, все сказали, что нету».

— Я командир бердской бригады, был начальником бердского гарнизона, пока бригаду не расформировали. С 2005 по 2010 год я был депутатом городского совета. Когда я узнал, что на территории бригады собираются разместить исправительный центр, конечно, я возмутился. Там остался памятник нашим ребятам, которые погибли, выполняя свой долг на территории Кавказа. А там хотят разместить преступников, — начал Михаил Шустов.

Он напомнил, что территория бердского гарнизона до сих пор принадлежит Министерству обороны. А по генплану эти участки «размечены и застроены». После появления в СМИ информации об открытии в Бердске ИЦ, он поинтересовался, откуда «ноги растут».
— Наша Государственная дума внесла поправки в ряд законов. Отбывающие срок в колониях по тяжким и средним статьям имеют право, отсидев ¼ или 2/3 часть остальное могут отбывать в исправительных центрах (на принудительных работах). После этого ФСИН обратилась к губернаторам, потому что все ИЦ переполнены… Самое основное: наше государство желает переложить денежную нагрузку содержания заключенных на плечи предпринимателей. Те, которые берут таких рабочих, обязаны выплачивать от 5 до 20% зарплаты государству. И обязаны содержать исправительные центры, — высказался Шустов.

Он зачитал приказ Минюста от декабря 2019 года о порядке создания и функционирования исправительных центров, которые расположены вне учреждений ФСИН — на территории регионов. Решение о создании ИЦ принимает территориальный орган ФСИН, прилагает договор с организацией, которая согласилась трудоустроить осужденных к принудительным работам с организацией общежития для них.

— Для того, чтобы создать ИЦ, нужен предприниматель, который согласился бы взять на работу таких осужденных. Но нет указа о том, что мы обязаны разместить у себя какой-то исправительный центр. Основная задача в чем — переложить нагрузку по содержанию осужденных на плечи бизнеса, — заявил Шустов.

Он согласен с тем, что Бердск должен развиваться как курорт и промышленный город, где нет места заключенным. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на митинг против ИЦ в субботу собралось более 200 бердчан. Все они выступили против соседства с зэками, собрали подписи под петицией, которую направят в том числе президенту Путину. Вместе с тем, вице-мэр Владимир Захаров озвучил на акции протеста позицию бердской власти: исправительного центра в городе не будет, во всяком случае муниципальной земли и зданий для этого нет.
— Но предприниматели-то найдутся, — парировали митингующие, напомнив, что крупный бердский бизнесмен высказал готовность за 8 месяцев построить исправцентр, чтобы использовать труд заключенных.

Имеенно этого опасается комбриг Михаил Шустов.

Автор видео Анастасия Солодкова

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Так будет ИЦ в Бердске?

Аноним, 14 марта 2020 20:04
НВР:
Таки да.
Не зря же власть демонстративно умыла руки на митинге.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Для школьного музея нужны экспонаты с ВОВ, Первой Мировой войны,Чеченской войны, Афганистана
21:32 14-03-2020
Для школьного музея нужны экспонаты с ВОВ, Первой Мировой войны,Чеченской войны, Афганистана
Какой-то чудак на букву «М» выкрутил лампочки в тамбурах 6 подъезда по адресу Комсомольская, 2в
21:27 14-03-2020
Какой-то чудак на букву «М» выкрутил лампочки в тамбурах 6 подъезда по адресу Комсомольская, 2в
БердскКомбриг спецназа Шустов: Созданием исправцентра в Бердске власть хочет переложить на бизнес заботу о заключенных 1
18:58 14-03-2020
Комбриг спецназа Шустов: Созданием исправцентра в Бердске власть хочет переложить на бизнес заботу о заключенных
БердскСтала «АвтоЛеди-2020» в Бердске модельер обуви Ольга Мартемьянова 1
17:13 14-03-2020
Стала «АвтоЛеди-2020» в Бердске модельер обуви Ольга Мартемьянова
БердскЗэков в Бердске не будет: На митинге против открытия исправцентра власть категорически отвергла возможность размещения осужденных 9
16:52 14-03-2020
Зэков в Бердске не будет: На митинге против открытия исправцентра власть категорически отвергла возможность размещения осужденных
Что еще не поздно посадить на рассаду в марте?
16:07 14-03-2020
Что еще не поздно посадить на рассаду в марте?
Бросил умирать в кустах сбитую на трассе женщину житель Омска 3
15:45 14-03-2020
Бросил умирать в кустах сбитую на трассе женщину житель Омска
Свободное посещение школ разрешили в Москве из-за коронавируса
15:30 14-03-2020
Свободное посещение школ разрешили в Москве из-за коронавируса
Узнай тайну своего характера по первой букве имени
15:24 14-03-2020
Узнай тайну своего характера по первой букве имени
Перевернулась в страшном ДТП на видео "Скорая помощь". Смятая таксистом машина везла пациентку с приступом 4
15:15 14-03-2020
Перевернулась в страшном ДТП на видео