В Яндекс Район Бердск написал ПОВЕЛИТЕЛЬ ВСЕЛЕННОЙ:
Какой-то чудак на букву «М» выкрутил лампочки в тамбурах 6 подъезда по адресу Комсомольская, 2в.
Уважаемый нищеброд! Если ты хочешь сэкономить 60-70 рублей на квартирной плате (примерно столько стоит электричество за общедомовые нужды) – сиди дома при свечах, смывай унитаз раз в день, доширак заваривай горячей водой из крана.
Какой-то чудак на букву «М» выкрутил лампочки в тамбурах 6 подъезда по адресу Комсомольская, 2в
Если ты хочешь сэкономить 60-70 рублей на квартирной плате (примерно столько стоит электричество за общедомовые нужды) – сиди дома при свечах, смывай унитаз раз в день, доширак заваривай горячей водой из крана.
В Яндекс Район Бердск написал ПОВЕЛИТЕЛЬ ВСЕЛЕННОЙ:
Спасибо за ваш голос
От редакции
У вас выкручивали?
Аноним, 14 марта 2020 22:26
С чего взял вообще? Может он решил сэкономить на покупке лампочек
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21:32 14-03-2020
Какой-то чудак на букву «М» выкрутил лампочки в тамбурах 6 подъезда по адресу Комсомольская, 2в 1
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