Какой-то чудак на букву «М» выкрутил лампочки в тамбурах 6 подъезда по адресу Комсомольская, 2в

Если ты хочешь сэкономить 60-70 рублей на квартирной плате (примерно столько стоит электричество за общедомовые нужды) – сиди дома при свечах, смывай унитаз раз в день, доширак заваривай горячей водой из крана.

В Яндекс Район Бердск написал ПОВЕЛИТЕЛЬ ВСЕЛЕННОЙ:

Какой-то чудак на букву «М» выкрутил лампочки в тамбурах 6 подъезда по адресу Комсомольская, 2в.

Уважаемый нищеброд! Если ты хочешь сэкономить 60-70 рублей на квартирной плате (примерно столько стоит электричество за общедомовые нужды) – сиди дома при свечах, смывай унитаз раз в день, доширак заваривай горячей водой из крана.

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