Для школьного музея нужны экспонаты с ВОВ, Первой Мировой войны,Чеченской войны, Афганистана

У вас есть?

В группу Курьер.Среда.Бердск в соцсети ВКонтакте написала Анна Будагян:

Здравствуйте, уважаемые подписчики сообщества.

Может, у кого остались экспонаты с ВОВ, Первой Мировой войны,Чеченской войны, Афганистана.



Будем очень признательные, если вы передадите в Музей «Боевой славы» МАОУ СОШ 4Также будем рады, если у вас есть любая информация или фотографии.

От редакции: В школе №4 раньше был такой музей, его вела географ Маргарита Сергеевна. Что стало с музеем?