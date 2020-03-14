Для школьного музея нужны экспонаты с ВОВ, Первой Мировой войны,Чеченской войны, Афганистана

В группу Курьер.Среда.Бердск в соцсети ВКонтакте написала Анна Будагян:
Здравствуйте, уважаемые подписчики сообщества.
Может, у кого остались экспонаты с ВОВ, Первой Мировой войны,Чеченской войны, Афганистана.
Также будем рады, если у вас есть любая информация или фотографии.
От редакции: В школе №4 раньше был такой музей, его вела географ Маргарита Сергеевна. Что стало с музеем?
А потом ушёл руководитель.
А сейчас ребята из клуба восстанавливают его, но к сожалению , все экспонаты ушли в Городской музей на сохранение, поэтому сейчас ищем новые экспонаты