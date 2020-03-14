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Для школьного музея нужны экспонаты с ВОВ, Первой Мировой войны,Чеченской войны, Афганистана

21:32 14.03.2020
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У вас есть?

В группу Курьер.Среда.Бердск в соцсети ВКонтакте написала Анна Будагян:

Здравствуйте, уважаемые подписчики сообщества.
Может, у кого остались экспонаты с ВОВ, Первой Мировой войны,Чеченской войны, Афганистана.

Будем очень признательные, если вы передадите в Музей «Боевой славы» МАОУ СОШ 4
Также будем рады, если у вас есть любая информация или фотографии.

От редакции: В школе №4 раньше был такой музей, его вела географ Маргарита Сергеевна. Что стало с музеем?

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От редакции

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Анна, 14 марта 2020 23:12
Да, действительно , раньше музей функционировал.
А потом ушёл руководитель.
А сейчас ребята из клуба восстанавливают его, но к сожалению , все экспонаты ушли в Городской музей на сохранение, поэтому сейчас ищем новые экспонаты

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