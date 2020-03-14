Путин подписал подписал закон о поправках в Конституцию России

Владимир Путин согласовал закон о нововведениях в главный документ страны.
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию страны.
Глава государства подписал документы в субботу, 14 марта. Нововведения вступят в силу после того, как пройдет общероссийское голосование, запланированное на 22 апреля этого года.
Совет Федерации РФ согласовал поправки в государственный бюджет на 2020-2022 года. Таким образом правительство выделит дополнительные средства на проекты, предложенные президентом в ходе послания к Федеральному собранию.
Вот так муторно это всё называется, 68 страниц прекрасного текста, который не глядя за два дня единогласно подмахнули все региональные парламенты, думы и прочие советы федерации, осталось только дежурное мнение Конституционного Суда и формальное "одобрение народом".
Да, там есть и вера в бога (с большой буквы) и некие идеалы, переданные нам тысячелетними предками, но, это всё возвышенная философия, к реальной жизни отношения не имеющая, а главная поправка, ради которой всё и затевалось, была внесена в самый последний момент, что бы никто не успел опомниться.
Тут я перед Владимиром Владимировичем снимаю шляпу, он опять всех переиграл, мы думали-гадали, что он создаёт Госсовет, что бы в 2024 году стать его председателем по казахстанскому варианту, но, он всё сделал на много проще.
Первым, в феврале этого года, идею "обнуления" озвучил бывший кремлёвский "серый кардинал" Владислав Юрьевич Сурков, Кремль в лице Пескова, тут же замахал ручками, ой-ой, нет, что вы, что вы, это исключительно личное мнение у нас больше не работающего гражданина Суркова
Но, потом был разыгран весь этот спектакль с "неожиданным" приездом Путина в Думу, предложением вообще убрать какие-либо сроки и Путин такой скромно, ой ну, что вы, что вы, как так можно, а вот обнулить, как советовал Сурков, это пожалуй хорошая идея, поймите меня правильно, я сам не хочу, но, по многочисленным просьбам трудящихся и если разрешит Конституционный Суд, а кто знает, вдруг не разрешит
Вот, как это оформили протокольным языком.
"Положение части 3 статьи 81 Конституции Российской Федерации, ограничивающее число сроков, в течении которых одно и то же лицо может занимать должность Президента Российской Федерации, применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность Президента Российской Федерации, без учёта числа сроков, в течении которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции Российской Федерации, вносящей соответствующее ограничение, и не исключает для него возможность занимать должность Президента Российской Федерации в течении сроков, допустимых указанным положением."
Данная юридическая казуистика, позволяет Владимиру Владимировичу Путину остаться у власти ещё на два срока, до 2036 года, что делает его одним из самых долгих правителей за всю тысячелетнюю историю России, выше только Петр I с 42 годами, Иван III с 43, да Иван IV Грозный с 50. Царей прошлого, формально занимающих сей пост с младенческого возраста он конечно не побьёт, но, сам факт подобного в 21 веке в демократическом государстве, это исключительный прецедент.
Что касаемо Госсовета, который судя по представленным поправкам, фактически повторяет функции Президента, то про него ничего не известно, все подробности будут прописаны федеральным законом как-нибудь потом.
Такие дела Ну и вопрос нашим дорогим читателям, как думаете, разрешит ли Конституционный Суд обнулить сроки Владимиру Владимировичу или не разрешит, как Ельцину в 98 году?
З.Ы. Клишас уже заявил, что никаких проблем с обнулением в этот раз возникнуть не должно У Конституционного суда не было никаких юридических оснований, никаких иных конституционных норм, которые бы позволяли принять другие решения. — сказал Клишас. — Сейчас юридические основания есть, потому что они вписаны в закон о поправке.