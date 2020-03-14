Путин подписал подписал закон о поправках в Конституцию России

Глава государства подписал документы в субботу, 14 марта. Нововведения вступят в силу после того, как пройдет общероссийское голосование, запланированное на 22 апреля этого года.

Путин подписал закон о поправках к Конституции

Владимир Путин согласовал закон о нововведениях в главный документ страны.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию страны.

Глава государства подписал документы в субботу, 14 марта. Нововведения вступят в силу после того, как пройдет общероссийское голосование, запланированное на 22 апреля этого года.

Совет Федерации РФ согласовал поправки в государственный бюджет на 2020-2022 года. Таким образом правительство выделит дополнительные средства на проекты, предложенные президентом в ходе послания к Федеральному собранию.