На дистанционное обучение рекомендует перевести школьников Минпросвещения России

Воздержитесь от посещения общественных мест: торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта в час пик;

В связи с необходимыми мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и защиты здоровья детей Министерство просвещения Российской Федерации направило во все регионы страны рекомендации Роспотребнадзора по усилению мер санитарно-эпидемиологического контроля в детских садах, школах, организациях среднего профессионального образования и дополнительного образования детей. Также на основании протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции рекомендовано при необходимости переводить образовательный процесс временно на дистанционную форму обучения.

Региональным органам управления образованием поручено предусмотреть меры своевременных дезинфекционных мероприятий, контролировать графики уборки и проветривания помещений. В случае остановки процесса обучения на территориях образовательных организаций выстраивать работу таким образом, чтобы это не сказалось на общем образовательном процессе, задействовав необходимые механизмы для обучения в онлайн-форматах.

Важно отметить, что в большинстве регионов в ближайший период грядут плановые каникулы.

«Защита здоровья учащихся и всех работников системы образования – первостепенная задача. У нас есть все возможности для того, чтобы ребята продолжали получать знания. Это то, что уже удалось создать благодаря работе в рамках нацпроекта «Образование» и, прежде всего, это ресурс Российской электронной школы, содержащий свыше 120 тысяч уникальных заданий и видеоуроков от лучших педагогических коллективов и доступный всем онлайн. У нас уже есть опыт отдельных регионов по масштабному переходу на онлайн-обучение, важно его использовать и в других. Необходимую методическую помощь мы регионам окажем. Это временные меры, крайне важные для защиты здоровья населения», – прокомментировал Министр просвещения Сергей Кравцов.

7 шагов по профилактике новой коронавирусной инфекции

Симптомы заболевания новой коронавирусной инфекции (COVID-19) сходны с симптомами обычного (сезонного) гриппа: