На дистанционное обучение рекомендует перевести школьников Минпросвещения России

В связи с необходимыми мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и защиты здоровья детей Министерство просвещения Российской Федерации направило во все регионы страны рекомендации Роспотребнадзора по усилению мер санитарно-эпидемиологического контроля в детских садах, школах, организациях среднего профессионального образования и дополнительного образования детей. Также на основании протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции рекомендовано при необходимости переводить образовательный процесс временно на дистанционную форму обучения.
Региональным органам управления образованием поручено предусмотреть меры своевременных дезинфекционных мероприятий, контролировать графики уборки и проветривания помещений. В случае остановки процесса обучения на территориях образовательных организаций выстраивать работу таким образом, чтобы это не сказалось на общем образовательном процессе, задействовав необходимые механизмы для обучения в онлайн-форматах.
Важно отметить, что в большинстве регионов в ближайший период грядут плановые каникулы.
«Защита здоровья учащихся и всех работников системы образования – первостепенная задача. У нас есть все возможности для того, чтобы ребята продолжали получать знания. Это то, что уже удалось создать благодаря работе в рамках нацпроекта «Образование» и, прежде всего, это ресурс Российской электронной школы, содержащий свыше 120 тысяч уникальных заданий и видеоуроков от лучших педагогических коллективов и доступный всем онлайн. У нас уже есть опыт отдельных регионов по масштабному переходу на онлайн-обучение, важно его использовать и в других. Необходимую методическую помощь мы регионам окажем. Это временные меры, крайне важные для защиты здоровья населения», – прокомментировал Министр просвещения Сергей Кравцов.
7 шагов по профилактике новой коронавирусной инфекции
• высокая температура тела
• головная боль
• слабость
• кашель
• затрудненное дыхание
• боли в мышцах
• тошнота
• рвота
• диарея
7 шагов по профилактике коронавирусной инфекции.
1. Воздержитесь от посещения общественных мест: торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта в час пик;
2 Используйте одноразовую медицинскую маску (респиратор) в общественных местах, меняя ее каждые 2-3 часа.
3. Избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа).
4. Мойте руки с мылом и водой тщательно после возвращения с улицы, контактов с посторонними людьми.
5. Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь.
6. Ограничьте по возможности при приветствии тесные объятия и рукопожатия.
7. Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены (полотенце, зубная щетка)
5 правил при подозрении на коронавирусную инфекцию:
1. Оставайтесь дома. При ухудшении самочувствия вызовите врача, проинформируйте его о местах своего пребывания за последние 2 недели, возможных контактах. Строго следуйте рекомендациям врача.
2 Минимизируйте контакты со здоровыми людьми, особенно с пожилыми и лицами с хроническими заболеваниями. Ухаживать за больным лучше одному человеку.
3. Пользуйтесь при кашле или чихании одноразовой салфеткой или платком, прикрывая рот. При их отсутствии чихайте в локтевой сгиб.
4. Пользуйтесь индивидуальными предметами личной гигиены и одноразовой посудой.
5. Обеспечьте в помещении влажную уборку с помощью дезинфицирующих средств и частое проветривание.