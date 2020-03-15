Ушел таким молодым! Что сгубило Олега Даля

Распространилась версия о том, что Олег Иванович был «зашитым», ему категорически нельзя было пить, но он намеренно опрокинул целый стакан водки, что и вызвало острую сердечную недостаточность.

Олег Иванович Даль родился 25 мая 1941 года в городе Люблино, который в настоящее время является одним из районов Москвы

Один из самых одаренных советских актеров театра и кино Олег Даль ушел из жизни в возрасте 39 лет. Его смерть до сих пор вызывает массу вопросов.

Даль был перфекционистом, трепетно относившимся к работе, которую он выполнял. Это качество доставляло самому артисту немало мучений. Его постоянно не удовлетворяли режиссеры, с которыми он сталкивался, и творческий материал, поэтому Олег Иванович уходил из театра в театр. Он спорил и ругался даже с признанными гениями вроде Анатолия Эфроса. Даль часто отказывался от ролей, за право исполнения которых любой другой артист, наверное, продал бы душу. К примеру, отверг предложение Рязанова и не снялся в роли Лукашина в картине «Ирония судьбы», отказался от главной роли в фильме «Экипаж» (ее сыграет Филатов), не стал играть Хлестакова у Гайдая, хотя мечтал об этом образе. С каждым годом Даль острее ощущал несоответствие собственных способностей тому, что ему предлагают.

С подобным сталкивались многие творческие люди, и довольно часто они выходили из постоянных душевных мук с помощью водки. Даль не стал исключением, он срывался «в пике» на недели, после чего, по признанию родных, на некоторое время становится тихим, ласковым и послушным, то есть полной своей противоположностью. К началу 1981 Олег Иванович находился в состоянии глубокой депрессии. Семья снимает зимой дачу в подмосковном поселке Монино, и жизнь в лесу несколько повышала настроение Даля. Впрочем, он не лечился и не принимал антидепрессанты.

В начале марта Даль выехал в Киев на пробы к фильму «Яблоко на ладони» вместе с Леонидом Марковым. 2 марта они попрощались в фойе гостиницы «Студийная», а на следующее утро Даля обнаружили в номере мертвым. Распространилась версия о том, что Олег Иванович был «зашитым», ему категорически нельзя было пить, но он намеренно опрокинул целый стакан водки, что и вызвало острую сердечную недостаточность. Однако вдова артиста Елизавета Даль отрицала это. Она утверждала, что муж просто заснул и не проснулся, как это произошло с Василием Шукшиным в октябре 1974 года.

Источник: medikforum.ru