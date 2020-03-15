Рак лёгких ставят на 3-4 стадиях большинству россиян. Почему?

Такие симптомы, как длительный кашель, скачки температуры или воспалительные изменения в лёгких неясной природы являются поводом пройти обследование на злокачественные образования.

Основной группой риска по раку лёгких являются курильщики

Всего около трети больных раком лёгких в России (25–30%) узнают о своём диагнозе на ранних стадиях — первой и второй.

Об этом в интервью NEWS.ru рассказал заместитель директора по лечебной работе НИИ клинической онкологии онкоцентра Блохина профессор Константин Лактионов. По его словам, около 40% диагностированных случаев приходится на последнюю, четвёртую стадию. Профессор отметил, что такие симптомы, как длительный кашель, скачки температуры или воспалительные изменения в лёгких неясной природы являются поводом пройти обследование на злокачественные образования.

Лактионов подчеркнул, что основной группой риска по раку лёгких являются курильщики. По этой причине среди больных больше мужчин — среди них курильщиков больше. Главным методом профилактики профессор назвал отказ от курения. В группе риска также находятся пожилые люди — большая часть диагнозов ставится лицам в возрасте 50–70 лет.

Как ранее писал NEWS.ru, британские учёные-медики составили список симптомов рака лёгких, проявляющихся на лице. Основными признаками стали опущение века глаза, уменьшение зрачка и отсутствие потоотделения на одной стороне лица.

Источник: NEWS.ru