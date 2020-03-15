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75 дней до Победы: остаться бы живому и вернуться бы к вам

13:15 15.03.2020, Елена Белоусова Фото: БИХМ
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Каждый день на сайте «Курьер. Среда. Бердск» выходит письмо бердского участника Великой Отечественной войны. Георгий Потапов пишет своим родным с фронта.

75 дней до Победы: остаться бы живому и вернуться бы к вам
Георгий Потапов пишет родным с фронта
Сюжет: 75 дней до Победы
75 дней до Победы: остаться бы живому и вернуться бы к вам

75 дней до Победы: остаться бы живому и вернуться бы к вам75 дней до Победы: обмундирование выдали все новое — брюки ватные, куртку-шинель, новые пимыЕщё 17 новостей

«Курьер. Среда. Бердск» вместе с Бердским историко-художественным музеем продолжает проект «75 дней до Победы». С 24 февраля каждый день на сайте выходят письма бердского фронтовика. Публикуемые письма — материалы мультимедийного проекта «Книга Памяти» и образовательного проекта «Бердск воевал».

Добрый день, здравствуйте, дорогие мои привет с фронта.
Милая жена Шура, шлю я тебе свой горячий привет и милым детям моим Боре, Мише, Гале шлю горячий привет. Милые Мои, дорогие мои, долго я вам не писал письма, и ждете вы с нетерпеньем весточку мою. Хочется вам узнать жизнь мою, прочитать строчку мою, как хочется встретить меня. О милые мои дорогие, быть может, того вы дня дождетесь, встретите меня, пока я жив-здоров, пишу письма редко, потому что нахожусь в бою, так писать на морозе приходится. Но жизнь моя пока проходит ничего. Остаться бы живому, вернуться бы к вам, пожить бы еще с вами пока. Шура, обо мне не беспокойся, время подходит к теплу. Будет веселее и написать письмо около каждого кустика можно будет. От вас письма получаю, за которые благодарю. Пишите, как проходит ваша жизнь: плохо ли хорошо? Но я думаю, что ничего. Хотя и тяжело, но такая твоя судьба, Шура. Пока, дорогие мои, живите без меня. Буду жив — вернусь и я.

Пока до свидания, дорогие мои, ваш родной, целую крепко много вас
8 марта 1943г

75 дней до Победы: остаться бы живому и вернуться бы к вам

Георгий Потапов шлет весточку с фронта

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