75 дней до Победы: остаться бы живому и вернуться бы к вам

Георгий Потапов пишет родным с фронта

«Курьер. Среда. Бердск» вместе с Бердским историко-художественным музеем продолжает проект «75 дней до Победы». С 24 февраля каждый день на сайте выходят письма бердского фронтовика. Публикуемые письма — материалы мультимедийного проекта «Книга Памяти» и образовательного проекта «Бердск воевал».

Добрый день, здравствуйте, дорогие мои привет с фронта.

Милая жена Шура, шлю я тебе свой горячий привет и милым детям моим Боре, Мише, Гале шлю горячий привет. Милые Мои, дорогие мои, долго я вам не писал письма, и ждете вы с нетерпеньем весточку мою. Хочется вам узнать жизнь мою, прочитать строчку мою, как хочется встретить меня. О милые мои дорогие, быть может, того вы дня дождетесь, встретите меня, пока я жив-здоров, пишу письма редко, потому что нахожусь в бою, так писать на морозе приходится. Но жизнь моя пока проходит ничего. Остаться бы живому, вернуться бы к вам, пожить бы еще с вами пока. Шура, обо мне не беспокойся, время подходит к теплу. Будет веселее и написать письмо около каждого кустика можно будет. От вас письма получаю, за которые благодарю. Пишите, как проходит ваша жизнь: плохо ли хорошо? Но я думаю, что ничего. Хотя и тяжело, но такая твоя судьба, Шура. Пока, дорогие мои, живите без меня. Буду жив — вернусь и я.



Георгий Потапов шлет весточку с фронта

Пока до свидания, дорогие мои, ваш родной, целую крепко много вас8 марта 1943г